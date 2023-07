กัปตัน ตอบทุกมุม ดราม่า หนุ่มรีวีวเที่ยวบินไปตรัง นานสุดในชีวิต แจงนักบิน ไม่อยากเสียเวลา อยากกลับบ้านหาลูกเมีย แต่ถ้าเสี่ยงแล้วอันตรายาก็ไม่ทำ

เพจ กัปตันไฟซอล บิน กิน เที่ยว Captain Faisal โพสต์ข้อความถึงดราม่าหนุ่มรีวิวเที่ยวบินนานสุดในชีวิต ความว่า จากเหตุดราม่า กรณี 29 มิ.ย. มีสายการบินจากดอนเมืองบินไปลงตรังไม่ได้ เพราะมี Dog on Runway และต้อง Divert ไปลงสนามบินสำรองที่กระบี่ และเมื่อเติมน้ำมันแล้วบินกลับมาตรังก็ยังลงไม่ได้อีก ต้องกลับไปกระบี่อีกรอบ

ขออนุญาตอธิบายเพื่อให้คนที่สงสัยเข้าใจง่ายขึ้นครับ ผมเคยบินไปตรัง เคยรีวิวสนามบินไว้ด้วย ถือว่าเป็นหนึ่งในสนามบินที่ตึงมือ และยากติดอันดับพอสมควร

-สนามบินลงได้ฝั่งเดียว อีกฝั่งติดเขา!!

-รันเวย์สั้น 2,320 เมตร / นราธิวาส 2,500 / หาดใหญ่ 3,000 / สุวรรณภูมิ 4,000 เมตร

-มุมร่อนชันมาก มากกว่าแทบทุกสนามในไทยน่าจะเพื่อหลบเนินตรงแนวร่อน

-ฝนฟ้าเข้าออกตลอดแล้วแต่ว่าจังหวะใครจะโดน

-และลมส่งท้ายมาตลอดมีบางคนจังหวะไม่ดีลงไม่ได้เพราะลมส่งท้ายเกินลิมิต!! แม้ฟ้าจะใสก็ตาม

ยิ่งถ้ารันเวย์เปียกนี่มีเบรกหัวทิ่ม เพราะสั้นไม่งั้นอาจหลุดปลายรันเวย์ overrun‼️

FirstTry ทีนี้การลงสนามครั้งแรกไม่ได้จาก Dog on Runway แน่นอนว่าต้อง Go Around เชิดหัวขึ้นไปตั้งหลักใหม่ จะเป็นหมา แมว ไก่ ควาย เห้ ชนไปนี่อาจทำความเสียหายได้ ความเร็วตอนล้อแตะพื้น 250 กม/ชม นะครับ ชนลูกปิงปองยังบุบ

ทีนี้เหมือนสภาพอากาศกำลังเข้าด้วยนักบินเลยตัดสินใจไดเวิร์ดไปกระบี่ จาก Go around ไปจนถึงกระบี่ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ในค็อกพิทจะยุ่งมาก อากาศตรังไม่ดี กระบี่อาจจะดีหรือกรึ่มๆ ฝนอาจกำลังมาเหมือนกัน

การเตรียมตัวทำ Approach ลงสนามที่กระบี่ การติดต่อ ATC ติดต่อหน่วยซัพพอร์ตภาคพื้น งานยุ่งหัวฟู etc.แถมระหว่างทางฝนฟ้าหน้ามรสุม เมฆฝนฟ้าคะนองเต็มฟ้า บางทีประกาศข้อมูลได้แค่สั้น ๆ เพราะหน้าที่คือบินให้ปลอดภัยก่อน เรื่องอื่นว่าทีหลัง‼️

ผมเคยไดเวิร์ดจาก สุวรรณภูมิไปอู่ตะเภา ก็ประมาณ 30 นาที ขนาดนั้นยังประกาศสั้น ๆ แล้วค่อยไปเคลียร์กันต่อบนพื้น เพราะแม่งยุ่งสลัดขอบอก!!

secondtry ฝนทางอันดามัน มันแรง มันมาเป็นระลอก เข้าเร็วด้วย การบินจากกระบี่ กลับมาตรังอีกครั้งอาจจังหวะไม่ดีฝนเข้าสนามบิน ลงไม่ได้ต้องกลับไปกระบี่อีกครั้ง

-ตอบคำถามนะครับที่เจ้าของกระทู้ถาม

ก็สนามบินเดียวกันนี้แหละ ฟ้าใสกะฝนตกคนละเรื่อง ย้อนไปอ่านตรงที่ผมรีวิวไว้ว่าสนามบินนี้มันยากขนาดไหน ฝนฟ้ามาฝืนลงไป overrun ไปกินหญ้าข้างทาง หลุดรันเวย์ชนเนินดินนี่ไม่อยากคิด

-ตอบอีกคำถามนะครับ อากาศไม่ได้แย่ขนาดนั้น ต้องถามว่ารู้ได้ไงครับ ทัศนะวิสัยเท่าไร ลมเกินลิมิตไหม ฝนปอย ๆ ลมนิ่ง ๆ นี่ท่าเดียวกับหมอกเลยครับ อาจทำทัศนวิสัยต่ำจนมองไม่เห็นรันเวย์กล้าลงไหมครับ

สรุปในส่วนของบินอีกครั้ง งดดราม่า อธิบายจากความเป็นจริง

เมื่อไรก็ตามที่นักบิน Go around คือปลอดภัยกว่าฝืนลงครับ อากาศแย่ไม่แย่คิดเองไม่ได้ครับ ทุกอย่างมันวัดค่าได้หมด ลมไม่เกินกี่น็อต ทัศนวิสัยไม่ต่ำกว่าเท่าไร

นักบินก็ไม่อยากเสียเวลาครับ ลงได้เราลงแล้วครับ ก็อยากกลับบ้านหาลูกหาเมียครับ แต่เรากลัวตาย ถ้าเสี่ยงแล้วอันตรายเราก็ไม่ทำครับ