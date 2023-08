ขั้นเลิกติดตามเลย ยินดีท่านนายกฯนิด เจอถามแรงแต่ละคำ ไฮโซกี้ โพสต์ยินดี พี่นิด เศรษฐา #นายกคนที่30 แฟนนางเอกสาวโดนดราม่าจนได้

หลังผลโหวตคะแนนท่วมท้น นายกรัฐมนตรี คนที่ 30 เป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งจากพรรคเพื่อไทย คือ เศรษฐา ทวีสิน ด้าน ไฮโซกี้ สราวุธ เสรีธรณกุล นักธุรกิจหนุ่มหวานใจของนางเอกวัยใส มินนี่ ภัณฑิรา ก็ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมร่วมยินดี โดยโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับนายเศรษฐา พร้อมแท็กไอจี ข้อความว่า

“Congratulation to P Nid @sretthathavisin นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ผมได้มีโอกาศนั่งทานข้าวกับพี่นิดหลายครั้งก่อนที่พี่จะออกจากแสนสิริเข้ามาลงการเมืองเต็มตัว ความตั้งใจที่พี่บอกผมไว้พี่อายุ60 ทำงานมาทั้งชีวิตประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างลูกก็โตแล้วอยู่ต่างประเทศถ้าพี่ได้มีโอกาสเป็นนายก พี่จะช่วยประชาชน ช่วยคนจนทำให้เศรษฐกิจประเทศดี และจะทำงานอย่างเต็มที่ โอกาสนั้นมาถึงแล้วพี่นิดเป็นคนเก่งเป็นคนทำงานจริงจัง ผมฝากพี่น้องประชาชนกับประเทศไทยไว้กับพี่ด้วยนะครับ.. congratulation once again ท่านนายกนิด #นายกคนที่30”

แต่งานนี้ไม่วายเจอคอมเมนต์ดราม่าแรงมากันรัวๆ ถึงขั้นบอกเลิกติดตามเลยทีเดียว อาทิ เป็นนี่ นี่อายนะ 55555555 คนรวยเขาอวยกันอ่ะเนอะ , นายกประชาธิปไตยจอมปลอมนะเหรอคะ ? , อวยหมดไม่สนประชาชน คนรวยก็อวยคนรวยวนไป เอื้อกันไปเอื้อกันมา , โอ้เลิกติดตาม เป็นต้น