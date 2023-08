ฉาวหนัก! ผู้โดยสารอึ้ง พนักงานต้อนรับออกมา ถ่ายรูป-เต้นรำ บนปีกเครื่องบิน เสี่ยงอันตราย โดนจวกหนักถึงความเหมาะสม ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินสอบสวน

วันนี้ (26 ส.ค. 66) กลายเป็นดราม่าสนั่นไปทั่วโลกตอนนี้เลยทีเดียว เมื่อมีผู้โดยสารได้ถ่ายคลิปวิดีโอจับภาพฉาว นาทีพนักงานต้อนรับ-ลูกเรือบนสายการบินดังออกมา ถ่ายรูป-เต้นรำ บนปีกเครื่องบินกันอย่างสนุกสนาน ทว่าอันตรายถึงชีวิต

โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ลูกเรือของสายการบิน ‘สวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์’ (Swiss International Air Lines) ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน เพื่อฆ่าเวลาก่อนออกเดินทางจาก บัวโนสไอเรส เมืองหลวงของอาร์เจนตินา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้น ‘อันตรายถึงชีวิต’

โดยคลิปวิดีโอดังกล่าว ถูกถ่ายโดยผู้โดยสารรายหนึ่ง ที่กำลังรอเดินทาง ในอาคารผู้โดยสาร

ในคลิปวิดีโอเผยให้เห็นพนักงานต้อนรับ-ลูกเรือของสายการบินดังกล่าว กำลังเต้นรำอย่างไม่ระมัดระวังและเดินบนปีกเครื่องบินโบอิ้ง 777 (Boeing 777)

พนักงานหญิงคนหนึ่ง กำลังหมุนตัวและทำท่าเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์ ก่อนที่จะโบกมือให้พนักงานต้อนรับชายซึ่งเดินตามทางออกฉุกเฉินที่เปิดอยู่ จากนั้นก็มีพนักงานชายออกมายืนข้างพนักงานหญิงคนดังกล่าว

ยิ่งไปกว่านั้นพนักงานชายยังทำท่าเพาะกายสนุกสนาน ในขณะที่ลูกเรือชายอีกคนหนึ่งก็ปรากฏตัวออกมาเพื่อถ่ายรูปอย่างชัดเจน และสมาชิกลูกเรือภาคพื้นดิน 2 คนที่อยู่บริเวณพื้นก็กำลังถ่ายรูปหน้าเครื่องยนต์ของเครื่องบินด้วย

เมื่อคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็โดนกระแสสังคมประณามการกระทำที่เสี่ยงอันตรายดังกล่าวทันที โดยมีสายการบินหนึ่งออกมาจวกว่า “พฤติกรรมเช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้น”

“สิ่งที่ดูเหมือนสนุกสนานในวิดีโอนั้นเป็นอันตรายถึงชีวิต” ไมเคิล เพลเซอร์ (Michael Pelzer) โฆษกชาวสวิสกล่าว “ปีกของโบอิ้ง 777 สูงประมาณห้าเมตร (16.4 ฟุต) การตกจากที่สูงนั้นไปยังพื้นผิวแข็งอาจเป็นอันตรายได้”

‘เพลเซอร์’ ยังเสริมอีกว่า “ลูกเรือควรเหยียบปีกเครื่องบินเฉพาะในกรณีฉุกเฉินร้ายแรงเท่านั้น เช่น การอพยพ”

เจ้าหน้าที่สายการบิน ซึ่งรวมถึงรองประธานาธิบดี มาร์ติน คนูเชล (Martin Knuchel) เรียกร้องให้ยุติการกระทำผิดประเภทนี้ ทั้งยังเผยอีกว่าเขารู้สึก “โกรธและผิดหวัง”

แม้แต่สมาชิกลูกเรือคนอื่น ๆ ที่ไม่เปิดเผยชื่อ ก็ประณามการกระทำดังกล่าวของเพื่อนร่วมงาน

“ฉันคิดว่า นี่มันบ้าอะไรเนี่ย มันเป็นเรื่องจริงเหรอ?” เพื่อนร่วมงานวัย 33 ปีคนหนึ่งกล่าว พร้อมเสริมว่าแถบเครื่องแบบบ่งชี้ว่าหัวหน้าห้องโดยสารมีส่วนร่วมในการกระทำนี้ “นอกจากความจริงที่ว่ามันอันตรายอย่างยิ่งแล้ว มันไม่เป็นมืออาชีพเลย”

หัวหน้าอีกคนหนึ่งของเที่ยวบินนี้ ซึ่งมีอายุ 39 ปี กล่าวเสริมว่า ‘พวกเขารู้สึกละอายใจกับลูกเรือของเขา’

SWISS cabin crew in serious trouble for taking selfies on a 777 wing in Buenos Aires. pic.twitter.com/NrwevZ8ys8

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 25, 2023