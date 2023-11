เปิดหลักฐาน ‘จอร์จ ฟอลคอน’ หนึ่งในขุนนางสมัยอยุธยา ไม่ได้ตายเพราะภารกิจ ‘พระเจ้าท้ายสระ’ ตามในละคร พรหมลิขิต EP8 แต่มีชีวิตที่สงบสุข

6 พ.ย. 2566 – จอร์จ ฟอลคอน เป็นหนึ่งตัวละครในเรื่อง “พรหมลิขิต” เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ “ท้าวทองกีบม้า” หญิงมากฝีมือด้านการทำอาหารคาวหวานในสมัยอยุธยา

โดยใน พรหมลิขิต EP8 จอร์จ ฟอลคอน ต้องพบกับความตายระหว่างทำภารกิจสำคัญให้ “พระเจ้าท้ายสระ” กษัตริย์องค์ที่ 30 แห่งอยุธยา

อย่างไรก็ตาม ในบันทึกทางประวัติศาสตร์กลับปรากฏว่า จอร์จ ฟอลคอน ยังมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข พร้อมหน้าพร้อมตากับภรรยาและเหล่าลูก ๆ

หลักฐานอันน่าสนใจที่แสดงให้เห็นว่า จอร์จ ฟอลคอน หนึ่งในขุนนางสมัยอยุธยา ไม่ได้เสียชีวิตอย่างในละคร คือ เอกสาร “Journal of the Siam Society” ใน “An Early British Merchant in Bangkok” โดย Moore, R. Adey

ภายในนั้นระบุแผนผังครอบครัวไว้ว่า คอนสแตนติน ฟอลคอน หรือ ออกญาวิไชเยนทร์ แต่งงานกับ หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่น ผู้นับถือศาสนาคาทอลิก (นั่นคือ มารี กีมาร์ เดอ ปิน่า หรือ ท้าวทองกีบม้า) ก่อนจะมีลูกชายหนึ่งคน คือ จอร์จ ฟอลคอน

ว่ากันว่า จอร์จ ฟอลคอน เติบโตและรับราชการในแผ่นดินสยาม ก่อนจะถูกส่งไปทำงานต่างแดนในฐานะทูต ที่ “ปอนดิเชอรี” เมืองท่าของฝรั่งเศส ที่ตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ต่อมาเขาตกลงปลงใจใช้ชีวิตร่วมกับหญิงชาวโปรตุเกส มีลูกชายด้วยกัน 1 คน คือ “จอห์น ฟอลคอน” และลูกผู้หญิงอีกหลายคน ก่อนที่ ค.ศ. 1754 จอร์จ ฟอลคอน จะเสียชีวิตลงอย่างสงบในปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

source : กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม