จอห์น เลเจนด์ เตรียมโชว์บนเวทีมิสยูนิเวิร์ส 2023 ด้าน “คุณวิไลลักษณ์” แม่ยายสุดน่ารัก ฝากลูกเขยช่วยเชียร์ “แอนโทเนีย” ส่งใจไปถึงหลานย่าโม

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับการประกวด “มิสยูนิเวิร์ส 2023” หลายคนต่างรอคอยว่าสาวงามที่จะมาพิชิตมงกุฎครั้งนี้คือใคร ซึ่งปีนี้ได้มีซุปตาร์ดังระดับโลกอย่าง “จอห์น เลเจนด์” เจ้าของรางวัลแกรมมี่อวอร์ดและเจ้าของเพลงฮิต All of me มาร่วมโชว์บนเวทีให้แฟน ๆ นางงามได้ตื่นเต้นอีกด้วย

เป็นที่ทราบกันดีว่าภรรยาของ จอห์น เลเจนด์ คือ “คริสซี ไทเกน” นางแบบสาวลูกครึ่งไทย-นอร์เวย์ ซึ่ง “คุณวิไลลักษณ์ ไชยอุดม ไทเกน” คุณแม่ของคริสซีนั้นเป็นคนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อทราบข่าวว่า “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ตัวแทนของประเทศไทยในปีนี้มาจากจังหวัดเดียวกัน คุณแม่จึงไม่พลาดส่งแรงเชียร์

โดยคุณแม่วิไลลักษณ์คอมเมนต์ในเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ โพสต์เกี่ยวกับแอนโทเนียได้รับเลือกให้เป็น 1 ในตัวแทนสาวงามจาก 5 ประเทศให้เข้าร่วมกิจกรรมที่พระราชวังแห่งชาติเอลซัลวาดอร์ว่า ตนได้บอกลูกสาวกับลูกเขยที่จะไปร่วมงานประกวดมิสยูนิเวิร์สแล้วว่า “ให้ช่วยเชียร์แอนโทเนีย คนโคราชบ้านเราด้วย” พร้อมติดแฮชแท็ก #โคราชบ้านเอ็ง #หลานย่าโมgoจักรวาล

หลังจากแฟน ๆ นางงามเห็นโพสต์ของคุณแม่แล้ว ต่างเข้ามากล่าวคำขอบคุณกันยกใหญ่ พร้อมเอ่ยว่าส่งแรงเชียร์มาขนาดนี้แล้ว โอกาสคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สนั้นก็ต้องอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม!