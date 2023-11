แฟนๆน้ำตาซึม ต้นสังกัดคอนเฟิร์ม ‘อาร์เอ็ม-จีมิน-วี-จองกุก’ 4 เมมเบอร์ BTS เตรียมเข้ากรมรับใช้ชาติ บททดสอบหัวใจแฟนคลับ ยืนยันจะรอครบวง

วันนี้ (22 พ.ย. 66) เรียกได้ว่าเป็น ‘บททดสอบหัวใจครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าแฟนคลับด้อมศิลปินเกาหลี’ เลยก็ว่าได้ เมื่อถึงเวลาที่เหล่าศิลปินที่เรารักต้องเข้ากรมทหารเพื่อไปทำหน้าที่รับใช้ชาติ ทำให้ ‘พวกเขา’ ต้องห่างหายจากวงการ ส่งผลต่อหัวใจของเหล่าแฟนคลับนั่นเอง

คราวนี้ก็ดำเนินมาจนถึงวง K-POP บอยแบนด์ระดับโลกจากประเทศเกาหลีใต้ อย่างวง BTS หรืออีกชื่อ บังทันบอยส์ อยู่ภายใต้สังกัด Big Hit Entertainment ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 7 คน คือ คิม นัมจุน, คิม ซอกจิน, มิน ยุนกิ, จอง โฮซอก, ปาร์ค จีมิน, คิม แทฮยอง และจอน จองกุก

โดยวง BTS มีสมาชิกทยอยเข้ากรมไปแล้วถึง 3 คน ซึ่งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา BIGHIT MUSIC ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่า ‘ชูก้า’ เป็นสมาชิกคนที่ 3 ของวงที่เข้ากรม ตามหลัง ‘จิน’ และ ‘เจโฮป’ ที่เข้ารับใช้ชาติก่อนหน้านี้

ล่าสุดทาง ต้นสังกัด BIGHIT MUSIC ออกมาประกาศว่าหนุ่มๆ 4 คนที่เหลืออย่าง อาร์เอ็ม(RM), จีมิน(Park Jimin), วี(Kim Taehyung) และ จองกุก (Jungkook) กำลังอยู่ในช่วงเริ่มดำเนินการเข้ากรมทหารด้วยเช่นเดียวกัน

โดยทางต้นสังกัดเผยว่า “พวกเราขออนุญาตแจ้งให้แฟนๆ ทราบว่า อาร์เอม จีมิน วี และ จองกุก กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นกระบวนการการเข้ากรมแล้ว ทางศิลปินกำลังเตรียมตัวปฏิบัติหน้าที่รับราชการทหาร เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการอัปเดตเพิ่มเติมภายหลัง”

“ทางบริษัทขอให้แฟน ๆ คอยสนับสนุนพวกเขาทั้ง 4 คนต่อไป จนกว่าพวกเขาทั้ง 4 คน จะเข้ารับราชการทหารและกลับมาอย่างเรียบร้อยดี ทางบริษัทจะทุ่มเทอย่างเต็มที่ ในการให้การสนับสนุนศิลปินของพวกเราต่อไปเช่นกัน”

เมื่อข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมา ก็ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับรู้สึกท้อแท้ขึ้นมาทันที เมื่อคิดว่าจะไม่ได้เจอศิลปินที่รักในอีก 2 ปีข้างหน้า พร้อมกันนี้แฟน ๆ หลายคนก็เน้นย้ำ ให้กำลังใจกันว่า ‘ยิ่งสมาชิกเข้ากรมเร็วเท่าไรก็ยิ่งกลับมาเร็วเท่านั้น’

โดยแฟน ๆ เริ่มเป็นเทรนด์ WE WILL WAIT FOR YOU ในปี 2025 เพื่อเตือนสมาชิก BTS ว่าแฟนคลับจะยังคงอยู่ที่นี่ เพื่อรอพวกคุณ และสนับสนุนพวกคุณเสมอ

ต้นสังกัดจะเปิดเผยวันเกณฑ์ทหาร และรายละเอียดอื่นๆ ในอนาคต เนื่องจากคาดว่าสมาชิกที่เหลือทั้งหมด ได้แก่ คิมแทฮยอง นัมจุน จีมิน และจองกุก จะเข้ากรมในวันเดียวกัน

ล่าสุดหนุ่ม ‘จองกุก’ ก็ออกมาโพสต์ข้อความถึงอาร์มี่ในวีเวิร์ส เรื่องการเข้ากรมฯ ว่าจะเป็นเดือนธันวาคมนี้ ท่ามกลางแฟนๆที่ร่วมส่งกำลังใจ และตั้งใจรอสนับสนุนศิลปิน

ที่มา : sportskeeda