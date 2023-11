โคตรล้ำ! รถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีน เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ‘โหมดลอยน้ำฉุกเฉิน’ หากรถตกน้ำ จะสามารถพาผู้โดยสารในรถกลับขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัย เฉพาะรุ่น YangWang U8

วันนี้ (30 พ.ย. 66) ทำเอาฮือฮากันทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ เมื่อทาง Yangwang แบรนด์สุดหรูภายใต้กลุ่ม BYD (Build Your Dreams) ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน เปิดตัวเมื่อต้นปีนี้

ล่าสุดทางแบรนด์ก็ออกมาตอกย้ำประสิทธิภาพรถ SUV รุ่นเรือธง U8 กับ ฟีเจอร์สุดปัง มีโหมดลอยน้ำฉุกเฉิน (Emergency Float Mode) ที่สามารถพาผู้โดยสารในรถกลับขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัย

เรียกได้ว่านอกจากนวัตกรรมสุดล้ำที่ทางแบรนด์งัดมาเอาใจผู้ขับขี่อย่างเต็มที่แล้ว คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมอีกประการหนึ่งก็คือ ‘ความสามารถสะเทินน้ำสะเทินบก’ ในโหมดลอยตัวฉุกเฉิน

โดยทาง BYD โพสต์คลิปวิดีโอผ่านทางเอ็กซ์ (X) ชื่อบัญชี @BYDCompany เผยให้เห็น การสาธิต ‘โหมดลอยน้ำฉุกเฉิน’ ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติ หากเกิดเหตุฉุกเฉินอุบัติเหตุรถตกน้ำ

เมื่อ ‘ระบบตรวจจับการลุยน้ำอัจฉริยะ’ ของรถตรวจพบว่ารถกำลังลอยน้ำอยู่ ระบบจะสลับไปที่โหมดฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถขับรถ บังคับเลี้ยว และกลับรถในน้ำได้ เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารในรถสามารถกลับขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ‘YangWang U8’ วางจำหน่ายในประเทศจีนแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน ซึ่งการโพสต์คลิปดังกล่าวอาจเป็นการตอกย้ำประสิทธิภาพของรถ SUV ไฟฟ้า YangWang U8 มีความสามารถในลอยน้ำได้ สะเทินน้ำสะเทินบก และให้ความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร เมื่อเกิดเหตุรถตกน้ำ

Designed with the newest safety innovations. YANGWANG U8.

Emergency Floating Mode allows for the navigation through water during emergencies, by initiating a quick engine shutdown, raising the suspension elevation, closing windows, opening the sunroof, and displaying water depth… pic.twitter.com/l2ZaxRCPOt

— BYD (@BYDCompany) November 21, 2023