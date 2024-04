“ต๊อบ–อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา” และ “ออย–นันทิสา ตันยงค์เวช” ประกาศข่าวดี เตรียมต้อนรับลูกแฝด เผยผลอัลตร้าซาวด์

เพิ่งจูงมือเข้าพิธีวิวาห์ เมื่อ 28 ม.ค. ที่ผ่านมา สำหรับ “อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เจ้าของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ และ “ออย นันทิสา ตันยงค์เวช” บุตรสาวคนที่สองของตระกูลธุรกิจชุดนักเรียนตราท๊อปสัน

​ล่าสุด ออย–นันทิสา ได้โพสต์ไอจี ประกาศข่าวดีต้อนรับปีมังกรทอง โพสต์รูปลงอินสตาแกรมส่วนตัว เตรียมเป็นคุณแม่ลูกแฝดแล้ว โดยออยนันทิสา ระบุว่า “Twice the love, 2 lil dragons, 2 lil half of me & half of you #twinpregnancy”

โดยเผยภาพที่กำลังอุ้มท้อง และภาพอัลตราซาวด์ของทายาทแสนล้าน โดยมีเพื่อน ๆ และคนสนิทร่วมยินดีมากมาย​