‘เชย์นิส ปาลาซิโอส’ Miss Universe 2023 งามสง่าสะท้านจักรวาล แปลงโฉมเป็นนางมโหธรเทวี ร่วมขบวนคานิวัลสุดอลังการ มุ่งหน้าสู่เซ็นทรัลเวิลด์ ที่งาน THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL 2024

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ฉลองสงกรานต์มหาบันเทิงสุดยิ่งใหญ่ ในงาน “THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL 2024” สร้างปรากฏการณ์ชู สงกรานต์ไทย ติด Top 10 สุดยอดเฟสติวัลโลก ดันปีใหม่ไทยให้เป็นมากกว่าเทศกาลสาดน้ำ Bring Thainess to The World ผสานวัฒนธรรมประเพณีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน

ตอกย้ำแลนด์มาร์กคัลเจอร์เทนเมนต์ อลังการคานิวัลไทยสุดยิ่งใหญ่ดังไกลระดับโลก ดึง ‘ควีนเชเช’ เชย์นิส ปาลาซิโอส Miss Universe 2023 ในฐานะ Global Cultural Ambassador ปรากฏกายในลุค “นางมโหธรเทวี” ที่แต่งองค์ให้สวยสะพรึงตะลึงทั้งยูนิเวิร์ส ในชุดจักรวาลสงกรานต์ไทยที่รังสรรค์ โดยภูษาผ้าลายอย่าง ในชื่อ “นารีตริโลตมา สยามนัฏยาพิไล”

ด้วยแรงบันดาลใจจากความวิจิตรของเครื่องแต่งกาย “ละครนาง” ที่ใช้ในการแสดงโขน-ละคร ที่มีพัสตราภรณ์อันล้ำค่าที่ออกแบบขึ้นใหม่ ใช้ “สีม่วง” สีประจำนางสงกรานต์วันเสาร์ นุ่งผ้าเขียนลายทอง ลายช่อพุดตาน ดอกไม้ที่มีสามสีในหนึ่งวัน งดงามดุจสตรีในทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นผ้านุ่งที่ออกแบบลวดลายขึ้นให้เป็นผ้าลายอย่าง แล้วนำมาเขียนด้วยยางมะเดื่อ ปิดด้วยทองคำเปลวแท้ 100%

เกิดเป็นผ้าเขียนลายทองผืนงดงามสะกดทุกสายตา ห่มผ้าสะพักสีเศวต ปักเลื่อมโลหะและปีกแมลงทับ แล้วล้อมด้วยไหมทองอย่างประณีต สวมกรองคอปักประดับด้วยงานสลักดุนโลหะฝังอัญมณี ลงยาตามขนบโบราณ พร้อมใส่ นิลรัตน์ ถนิมพิมพาภรณ์ที่รังสรรค์ขึ้นใหม่ สวมรัดเกล้ายอด, จรหู, รัดท้ายช้อง และคล้องมาลัยครุย เพิ่มความงามแห่งงานหัตถศิลป์ เผยให้เห็นถึงความประณีตของการแต่งชุดไทยอย่างโบราณอันสง่างามแห่งสยามประเทศ

พร้อมหยิบแรงบันดาลใจจากตำนานนางมโหธรเทวีที่ประทับมยุราปักษา (นกยูง) เป็นพาหนะ ประยุกต์เป็นรถบุปผชาติประดับหางนงยูงหลากสีดีไซน์สุดเริ่ด หนึ่งในไฮไลต์ขบวนคานิวัล Thai Rhythm สุดอลังการ เคียงคู่มาพร้อมรถแห่ฉันทนาคานิ WOW นำทีมโดย โจอี้ บอย, ทีมก้านคอคลับ และ เก่ง ธชย รายล้อมด้วยนางรำ 4 ภาค ทั้งกลาง เหนือ ใต้ และ อีสาน ยกทัพขบวนจากสนามจันทนยิ่งยง มุ่งหน้าสู่ centralwOrld

จากนั้น ความสนุกสุดม่วนก็ได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อเจ้าพ่อเพลงแร็พ โจอี้ บอย ได้ชวน “เชย์เชย์” เชย์นิส ปาลาซิโอส ร่วมเปิดฟลอร์รำวงสามช่า บนเวที “Thai Rhythm Songkran Festival 2024” ยกทัพศิลปินตัวพ่อตัวแม่สุดปังมาม่วนจอยในเทศกาลดนตรีที่โจ๊ะที่สุด ไม่ว่าจะเป็น อาภาพร x ยิ่งยง, กระแต กระต่าย กฤษ อาร์สยาม, มิลลิ, 4EVE, เดอะ ฟองฟอด วาไรตี้, ไทเดินเล่น, เดอะวอยซ์ ทีมโจอี้บอย และอีกมากมาย

สนุกกับกิจกรรมไทยสไตล์อย่าง สาวน้อยตกน้ำ และ สาวรำวงสเต็ปสามช่า พบกับ เบียร์ เดอะวอยซ์, เนย-แจม เนโกะจัมพ์, พิกเล็ต, ศุภนารีสตอรี่ พร้อมเซอร์ไพรส์แขกรับเชิญพิเศษบินไกลจากเกาหลี!! ‘DJ Soda’ ที่จะมามันส์ สนุก ซ่าส์บนเวทีสามช่า 2 วัน 2 คืน วันที่ 13-14 เมษายน 2567

พบกิจกรรมในภารกิจ Bring Thainess to The World ของเซ็นทรัลพัฒนา ที่ผสาน Culture & Entertainment สู่สายตาโลก ด้วยเทศกาลดนตรีและสาดน้ำมหาบันเทิงยิ่งใหญ่, กิจกรรมไทยมหาบันเทิง รวมถึงไฮไลต์ช้อป กิน เที่ยว และโปรโมชั่นสุดคุ้มครบทุกความมหาบันเทิง ร่วมสาดความสนุกชุ่มฉ่ำจัดเต็มความมันส์กับ 30 แลนด์มาร์กเทศกาลดนตรีและสาดน้ำมหาบันเทิง World’s Best Music & Water Fight Entertainment ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วไทย วันนี้-21 เม.ย.67 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก: https://bit.ly/3VICuuN