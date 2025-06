เป็นการสรุปงานวิจัย โดย รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี หรือ หมอหมูวีระศักดิ์ ซึ่งได้เตือน เรื่อง ​ท้องผูกเข้าห้องน้ำนาน เสี่ยงต่อสุขภาพร้ายแรงรวมถึงหัวใจวาย

โดย หมอหมูวีระศักดิ์ ได้ระบุว่า งานวิจัยล่าสุดเมื่อปี 2024 ได้กล่าวถึงความเสี่ยงทางสุขภาพที่ร้ายแรงจากการเข้าห้องน้ำ โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาท้องผูกหรือมีโรคหัวใจอยู่แล้ว การเบ่งถ่ายอุจจาระอย่างรุนแรงอาจกระตุ้นให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหรือหัวใจวายได้ โดย

1. ท้องผูกเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ: การศึกษาจาก Monash University วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมกว่า 408,000 คน พบว่าผู้ที่มีอาการท้องผูกมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ทางหัวใจ เช่น หัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง มากกว่าผู้ที่ไม่มีอาการท้องผูกถึง 2 เท่า

2. ความดันโลหิตสูงร่วมกับท้องผูกเพิ่มความเสี่ยง: ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงและท้องผูกร่วมกัน พบว่าความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ทางหัวใจเพิ่มขึ้นอีก 34% เมื่อเทียบกับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงแต่ไม่มีอาการท้องผูก

3. การเบ่งถ่ายอาจกระตุ้นภาวะหัวใจหยุดเต้น: การเบ่งถ่ายอุจจาระอย่างรุนแรงอาจกระตุ้นให้เกิดภาวะ “defecation syncope” ซึ่งเป็นการหมดสติขณะถ่ายอุจจาระ และในบางกรณีอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ โดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคหัวใจอยู่แล้ว

ข้อแนะนำเพื่อสุขภาพที่ดี

1. รักษาสุขภาพลำไส้: รับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูง ดื่มน้ำมากๆ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันอาการท้องผูก

2. หลีกเลี่ยงการเบ่งถ่ายอย่างรุนแรง: หากมีปัญหาในการถ่าย ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีการรักษาที่เหมาะสม

3. ระมัดระวังในผู้ที่มีโรคหัวใจ: ผู้ที่มีโรคหัวใจควรระมัดระวังเป็นพิเศษ และควรปรึกษาแพทย์หากมีอาการท้องผูกเรื้อรัง

อ้างอิงข้อมูลจาก: Zheng, T., Tavares, L. C., D’Amato, M., & Marques, F. Z. (2024). Constipation is associated with an increased risk of major adverse cardiac events in a UK population. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 326(6), H1043–H1054. https://doi.org/10.1152/ajpheart.00519.2023

เรียบเรียงโดย: รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี #หมอหมูวีระศักดิ์ #ตีแผ่ทุกความจริงด้วยวิทยาศาสตร์