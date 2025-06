ไฮโซตั๋ม อดีตคู่กรณี หมอแอร์ โพสต์ทันที หลังข่าวว่อน โดนบุกรวบ พร้อมยาอัลปราโซแลม แห่แชร์คลิปการเผชิญหน้ากัน วลีเด็ด ไม่ต้องแอ๊บแบ๊ว คนเขาดูออก

กรณี พ.ต.อ.พญ.อัญชุลี เพ็ชรรัตน์ หรือ หมอแอร์ ถูกควบคุมตัว พร้อมชายรายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ดูแล และตรวจยึดยายาอัลปราโซแลม หรือ ยานอนหลับ ของกลางบรรจุในลังจำนวนมากวางอยู่ภายในห้องพักแฟลตตำรวจแห่งหนึ่ง

หลังสืบทราบว่า หมอแอร์ สั่ง ยาอัลปราโซแลม หรือ ยานอนหลับ จาก อย. โดยใช้ชื่อคลินิกในเครือข่าย 11 แห่ง ร่วมในการสั่งซื้อ ซึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อนนำยามาพักไว้ยังสถานที่จัดเก็บและจำหน่ายให้กับผู้ซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้ในกลุ่มวัยรุ่น โดยมักจะนำไปใช้เป็นยาเสียสาว

ด้าน ไฮโซตั๋ม วิชชุดา ลีนุตพงษ์ อดีตคู่กรณีของ หมอแอร์ โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า Why does it feel like a Christmas morning in the middle of June? (ทำไมรู้สึกเหมือนเป็นเช้าวันคริสมาสต์ในกลางเดือนมิถุนายน) Inbox แตกมาก เปิดตอบไม่ไหว แต่เห็นแล้วว่าใครทักมาบ้าง ขอบคุณที่นึกถึงกันนะค้า

ทั้งนี้สังคมออนไลน์ แห่แชร์คลิปการเผชิญหน้ากัน ระหว่าง ไฮโซตั๋ม และ หมอแอร์ พร้อมวลีเด็ด ไม่ต้องแอ๊บแบ๊ว คนเขาดูออก