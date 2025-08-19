หนุ่มโพสต์ อยากขายเตียงผู้ป่วย แต่โดนฝั่งหนึ่งกดดันให้บริจาค อีกฝั่งโต้อย่าเป็นนักบุญทุนคนอื่น กลายเป็นประเด็นให้ถกกันในโลกโซเชียล
ผู้ใช้เฟสบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์ขายเตียงสำหรับผู้ป่วยลงในกลุ่ม แต่กลับโดนชาวเน็ตจำนวนหนึ่งเข้ามาถล่ม มองว่าควรบริจาคให้กับผู้ยากไร้ ทำให้ต่อมาเขาจึงโพสต์ระบุว่า “ขออภัยเรื่องเตียงนะครับ ผมอาจจะคิดน้อยไปหน่อย ถึงโพสต์ขายจนเป็นประเด็น เพราะคิดว่าของซื้อมาต้องขายไปลืมคิดเรื่องการบริจาค สรุปผมจะบริจาคให้กับคนที่ต้องการใช้เตียงต่อนะครับ ขอบคุณพี่น้องที่เตือนสติครับ”
โพสต์นี้กลายเป็นไวรัล มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเจ้าของโพสต์มากมาย โดยมองว่าหากมีกำลังเหลือก็สามารถบริจาคได้ แต่หากต้องการขายก็ย่อมได้ เพราะเป็นสิ่งที่เราจ่ายด้วยตนเอง ไม่ได้มีใครมาช่วยจ่ายให้
ก่อนเจ้าตัวจะมาโพสต์ว่า “ขอบคุณทุกคนนะครับ ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับ ตอนที่ผมโพสขายคนเข้ามาว่าผมเต็มเลย จนผมรู้สึกผิดมาก ว่าทำไมถึงโพสขาย เขามีแต่เอาไปบริจาคกัน ผมก็ งงๆ เพราะไม่ได้คิดอะไรมาก ผมคิดว่าน่าจะทำอะไรผิด ผมเลยลบโพสนั้นไป เลยตั้งโพสใหม่เป็นจะเอาไปบริจาค ที่อนามัยใกล้ๆบ้านแทน
แต่ช่วงเช้า มีพี่คนนึงแกหลังไมค์มาบอกว่า พ่อเขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายขอซื้อต่อ ไม่อยากขอฟรี เขาถามผมจะขายเท่าไหร่ ผมเลยบอกผมเอา 1500 พร้อมวิลแชร์ให้ไปด้วย เตียงหลังนี้ผมซื้อมาราคา 5000 บาท เป็นของมือ 1 ยังใช้งานได้ปกติทุกอย่าง”
อย่างไรก็ตาม โพสต์นี้ยังคงจะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอยู่เรื่อย ๆ โดยส่วนใหญ่ให้กำลังใจและสนับสนุนเจ้าของโพสต์ให้ทำตามใจตัวเอง