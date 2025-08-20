ซองดูฮี ไลฟ์ยาวแจง โดนกล่าวหา อินฟลูดังเอาเงินมูลนิธิไปใช้หนี้พนัน ยันใช้เงินทุกบาทจดรายละเอียดไว้หมด เตรียมฟ้องเพจกุข่าว ติดหนี้บั้งไฟ
หลัง เพจ ท่านเปา โพสต์ข้อความเปิดเผยถึงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังรายหนึ่ง เปิด ‘มูลนิธิ’ บังหน้าเพื่อหาเงิน “โปะหนี้พนันเกือบล้าน“ ให้ตัวเอง
ต่อมา ศุกล เครือเสน หรือ ซองดูฮี ไลฟ์ชี้แจงต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว ความว่า การเงียบไป ไม่ดีต่อเรา เพราะถือว่าตัวเองบริสุทธิ์ผุดผ่อง จึงอยากชี้แจงดังนี้
เรื่องแรกการสมทบทุนให้บริจาค ตลอดระยะเวลาในการช่วยเหลือชายแดน 1 เดือนเต็ม ซึ่งการส่งมอบของแต่ละครั้งต้องถ่ายภาพไว้ตลอด เพราะถ้าวันหนึ่งโดนสังคมโจมตี ก็จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าตนทำแบบนี้อยู่
ส่วนเรื่องการบริจาคนั้น เปิดมาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยแจ้งเฉพาะแฟนคลับ ไม่ได้บอกสาธารณะเป็นทั่วไป ซึ่งคนไม่ชอบก็คงไม่โอนมาให้อยู่แล้ว ซึ่งช่วงแรกๆตนใช้เงินส่วนตัวในการช่วยเหลือพื้นที่ชายแดนก่อน ต่อมามีพรรคพวกที่เห็นตนทำอยู่ตรงนี้ ก็มาสนับสนุน อย่าง น้องบิ๋ม 6 แสนบาท
อยากบอกว่าเงินมันไม่ได้เยอะ ทุกบากทุกสตางค์ก็ชี้แจงผ่านการทำกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา ยืนยันว่าการมาช่วยชายแดนนั้นไม่ได้หิวแสง แต่ช่วยเพราะว่า อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นบ้านเกิดของตน วันหนึ่งเมื่อมีภัยตนก็ช่วยจังหวัดของตน บ้านเกิดของตนซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติภารกิจก็ร้องขอความช่วยเหลือมาตลอด
ส่วนที่เปิดรับบริจาคจากแฟนคลับ เนื่องจากมีทหารต้องการตาข่ายดักโดรน ใช้งบประมาณ 5 หมื่นบาท จึงเปิดรับไม่ถึง 5 นาที เกือบจะถึง 5 หมื่นบาทแล้ว จึงบอกว่าให้หยุดเพราะต้องการยอดแค่นั้น แต่ปรากฎว่าเงินไหลไปถึง 9 หมื่นบาท ก็ได้สรุปยอดให้ทุกคนตรงไปตรงมาตรงนั้นเลย ย้อนไปดูในเฟซบุ๊กได้เลย
”ซึ่งบอกกับทีมงานแล้วว่าการให้เอฟซีช่วยบริจาคต้องทำรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมา และมีความคิดที่จะเปิดมูลนิธิ เพราะใช้บัญชีส่วนตัวอาจเดือดร้อนเรื่องภาษีได้ ซึ่งยอดทั้งหมดที่ได้มานับได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท และได้ยุติตั้งแต่เมื่อวาน (18 ส.ค.68) และลบเลขบัญชีออก การทื่ให้ทุกคนช่วยบริจาคนั้น ไม่ได้บังคับขู่เข็ญรีดเอาทรัพย์แต่อย่างใด แค่บอกว่าให้ร่วมกำลังศรัทธาที่ตัวเองมี 5 บาท 10 บาท ก็ไม่ว่ากัน” ซองดูฮี อธิบาย
อินฟลูคนดัง กล่าวอีกว่า ต่อมาเมื่อกองทัพภาคที่ 2 ประกาศมีความต้องการลวดหนามหีบเพลง จึงประกาศรับบริจาคผ่านบัญชีส่วนตัว ที่จะมีเงินเดือน ทั้งจาก เฟซบุ๊ก ยูทูบ และ ติ๊กต็อก จะรวมกันอยู่ในนั้นหมดเลย ซึ่งยอดบริจาคลวดหนามหีบเพลง ได้ประมาณล้านกว่าบาท
เมื่อได้ยอดมาแล้วก็ออกไปหาซื้อลวดหนามหีบเพลงเกือบ 2 วัน โดยนำไปลงที่กรมทหารพรานเฉพาะกิจ อ.กันทรลักษ์ จำนวน 600 ม้วน โดนยอดค่าใช้จ่ายที่โอนไปประมาณ 4 แสนกว่าบาท และเหลือเงินประมาณ 5 แสนกว่าบาท ซึ่งยอดนี้ได้ทำบัญชีไว้เรียบร้อยแล้ว และยุติการรับบริจาคทั้งหมดเลย
ตนคุยกับแฟนคลับว่าจะไปเปิดมูลนิธิ เพื่อความโปร่งใสในการใช้เงิน ซึ่งตนไม่ได้ช่วยสังคมเฉพาะช่วงนี้เท่านั้น แต่ช่วยมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้ว และใช้เงินตัวเองมาโดยตลอด รวมถึงน้ำท่วมก็ใช้เงินตัวเองโดยได้โอนเงินเข้ามาในบัญชีไว้ในส่วนที่จะใช้สำหรับเปิดมูลนิธิ และได้ยื่นจดจัดตั้งไปเรียบร้อยแล้ว
ซองดูฮี อธิบายต่อว่า สำหรับเสื้อเกราะก็ซื้อไป 1 ล้านบาท ได้โชว์สลิปไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนเงินสดที่ใช้ทำอาหารแจก พันชุด 2 พันชุด ซึ่งแต่ละครั้งที่ทำใช้เงินประมาณ 5-6 หมื่นบาท รวมถึงจ้างแม่ครัวด้วย ต่อมามีเพจปลอมนำไปลงแฉตน ยืนยันว่าทุกครั้งมีหนังสือขอความอนุเคราะห์จากกองทัพ และ หนังสือขอบคุณที่ช่วยเหลือทุกภารกิจ
ส่วนประเด็นการใส่เสื้อเกราะนั้น เป็นการรีวิวให้กับทางร้านเพื่อแลกกับส่วนลด และได้นำไปมอบให้ในพื้นที่เสี่ยงช่องอานม้า จึงต้องแต่งตัวให้ป้องกันการเข้าใจผิด
”ยอดเงินทั้งหมดที่เหลือตอนนี้ ยังอยู่ในบัญชีที่จะนำไปใช้กับมูลนิธิไม่ได้นำไปกดใช้ที่ไหน โดยอยู่ที่ 5.4 แสนบาท ซึ่งยอดนี้ยังไม่สามารถใช้ได้ ต้องรอให้การตั้งมูลนิธิแล้วเสร็จ นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับช่วยสนับสนุนจากการฟังอีก 1.3 แสนบาท เพื่อสนับสนุนการซื้อเสื้อเกราะ ซึ่งมียอดรวมตอนนี้ 3 แสนบาท และจะนำไปซื้อเสื้อเกราะหลังจากนี้”
ศุกล เครือเสน ชี้แจงอีกว่า เรื่องสุดท้าย เรื่องบั้งไฟ ที่มีเพจปลอมเอาไปลงว่าตนเสียบั้งไฟ 8 แสนบาท ซึ่งไม่ใช่ความจริงเลย โดยตนจะไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อไป ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ถ้าฟ้องแล้วชนะจะนำเงินไปบริจาคให้หมดเลย ส่วนแชทที่ปรากฎออกมานั้น ก็ไม่เป็นความจริง อย่าเอามากล่าวหาลอยๆ ยืนยันว่าตนไม่ใช่คนที่จะมาหากินกับเงินบริจาคแบบนี้ และจะไม่เปิดรับบริจาคแล้ว จนกว่าจะเปิดมูลนิธิแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ในการไลฟ์สด ซองดูฮี ได้นำรายละเอียดที่ไปช่วยเหลือแต่ละจุดที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการสู้รบปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชามาเปิดเผย พร้อมระบุว่าได้ทำเอกสารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างดี