อย.คุมสารปนเปื้อน เอทิลีนไกลคอล-ไดเอทิลีนไกลคอล วัตถุเจือปนอาหาร 12 รายการ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และออกประกาศกำหนดปริมาณ

วันที่ 20 ส.ค.2568 ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารบางรายการ สำหรับปริมาณการปนเปื้อนของเอทิลีนไกลคอล (Ethylene glycol) และไดเอทิลีนไกลคอล (Diethylene glycol)

สืบเนื่องมาจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รายงานการเสียชีวิตของเด็กจำนวนมากในประเทศอุซเบกิสถาน แกมเบีย และอินโดนีเซีย ซึ่งเชื่อมโยงกับการบริโภคยาน้ำแก้ไอ ที่มีการปนเปื้อนสารเอทิลีนไกลคอลและไดเอทิลีนไกลคอลเกินค่ามาตรฐาน

ภก.เลิศชาย กล่าวว่า เนื่องจากยาน้ำเหล่านั้น มีส่วนประกอบของซอร์บิทอล (Sorbitol) ที่ปนเปื้อนสารอันตรายดังกล่าว จากการพิจารณาข้อมูลทางวิชาการ พบว่า วัตถุเจือปนอาหารบางรายการ มีโอกาสปนเปื้อนสารเหล่านี้ได้ในกระบวนการผลิต ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค อย. จึงออกประกาศกำหนดปริมาณการปนเปื้อนเพิ่มเติมในข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหาร 12 รายการ ได้แก่

-กลุ่ม Sorbitol (INS 420(i)) และ Sorbitol syrup (INS 420(ii)) กำหนดให้มีปริมาณสารปนเปื้อนเอทิลีนไกลคอลและไดเอทิลีนไกลคอลแต่ละชนิด ไม่เกิน 0.10%

-กลุ่ม Glycerol (INS 422) และ Propylene Glycol (INS 1520) กำหนดให้มีปริมาณสารปนเปื้อนเอทิลีนไกลคอลและไดเอทิลีนไกลคอลแต่ละชนิด ไม่เกิน 0.10%

-กลุ่ม Maltitol (INS 965(i)), Maltitol syrup (INS 965(ii)) และ Polyglycitol Syrup (INS 964) กำหนดให้มีปริมาณสารปนเปื้อนเอทิลีนไกลคอลและไดเอทิลีนไกลคอลแต่ละชนิด ไม่เกิน 0.10%

-กลุ่ม Polysorbates (INS 432, 433, 434, 435, 436) กำหนดให้มีปริมาณสารปนเปื้อนเอทิลีนไกลคอลและไดเอทิลีนไกลคอล รวมกันไม่เกิน 0.25%

โดยประกาศดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.2568 เป็นต้นไป

รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า การออกประกาศครั้งนี้ เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรการสากล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาดมีความปลอดภัยสูงสุด

