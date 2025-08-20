ก่อสร้างป่วน กัมพูชา 3 แสนคนกลับบ้าน ชี้แรงงาน ‘ศรีลังกา’ ดี แต่ค่าแรงสูงกว่าหลายเท่า กลุ่มที่ทำงานอยู่มาเลเซีย ค่าแรง 75,000-80,000 บาทต่อเดือน
น.ส.ลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่แรงงานกัมพูชาได้เดินทางกลับประเทศไป ในส่วนของภาคการก่อสร้างปัจจุบันพบว่ามีแรงงานกัมพูชาหายไปประมาณ 300,000 คน จากทั้งระบบมีอยู่ประมาณ 500,000 คน
ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อโครงการที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน เช่น โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของโครงการต้องเร่งรัดการก่อสร้างให้เสร็จตามกำหนด ทำให้มีแนวโน้มจะไม่ขยายอายุสัญญาให้กับผู้รับเหมา
เพื่อเป็นการแก้ปัญหา สมาคมได้ทำหนังสือถึงหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเตรียมทำข้อเสนอต่อรัฐบาลให้พิจารณาทำข้อตกลงแบบทวิภาคีเฉพาะด้านแรงงาน เพื่อให้สามารถนำเข้าแรงงานกัมพูชาได้ ล่าสุดผู้รับเหมาที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯได้ติดต่อกลับมาว่าอยากกลับมาทำงานในประเทศไทยต่อ เนื่องจากกลับประเทศไปแล้วไม่มีงานทำ แต่ติดปัญหาด่านชายแดนที่ยังไม่เปิด ทำให้การเดินทางกลับมายังประเทศไทยไม่สะดวก
ส่วนการที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้กระทรวงแรงงานนำเข้าแรงงานจากศรีลังกา จำนวน 10,000 คน เข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นเวลา 2 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 2 ปี หากผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยดี และนายจ้างยังมีความต้องการ สมาคมมีความยินดีที่จะทดลองใช้ในระยะแรก เนื่องจากที่ผ่านมาไทยยังไม่เคยนำเข้าแรงงานจากประเทศศรีลังกามาก่อน ยังไม่รู้ว่าจะสามารถเข้ากับระบบของไทยได้หรือไม่
อย่างไรก็ตาม ค่าแรงของศรีลังกาสูงกว่าแรงงานกัมพูชาและไทยค่อนข้างมาก โดยจากข้อมูลพบว่าแรงงานศรีลังกา บังคลาเทศ ปากีสถานที่ทำงานในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย มีรายได้อยู่ที่ 75,000-80,000 บาทต่อเดือน