สาวแชร์ประสบการณ์ เป็นแนวทางให้คนรุ่นใหม่ จัดงานศพแม่ แบบวันเดียวเผา ไม่สนโดนคนอื่นต่อว่า เพราะคนออกความเห็นไม่ได้ออกเงิน ย้ำจัดตามแบบพุทธเถรวาท
งานศพ เป็นงานอวมงคลที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่คนเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความตายได้ ดังนั้นบางครั้ง หลาย ๆ คนก็จึงต้องเตรียมพร้อมและทำการตกลงกับครอบครัวไว้ล่วงหน้า เช่นเดียวกับหผู้ใช้เฟซบุ๊ก Napatcha Bualoeng ที่ได้ออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์การจัดงานศพแบบวันเดียวเผา
ใจความ คือ คุณแม่ของเธอป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในปี 2567 รักษามาสักพัก และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในช่วงต้นปี 2568 เจ้าของโพสต์ตัดสินใจจัดงานศพแบบวันเดียวจบ ไม่ตั้งศพหลายวัน เพราะประหยัดค่าใช้จ่าย ญาติไม่เหนื่อย ไม่ต้องหยุดงานหลายวัน และมุ่งทำตามหลักพุทธ ไม่เน้นพิธีเยิ่นเย้อ
โดยมีขั้นตอนดำเนินงาน ดังนี้
- รู้ว่าแม่เสียเวลา 05.36 น. ที่โรงพยาบาล
- ศพมาถึงวัด 12.00 น.
- สวดอภิธรรม + เผาเวลา 15.00 น.
- วันรุ่งขึ้น 06.00 เก็บกระดูก
- 10.00–11.00 น. ลอยอังคารเอง ไม่มีพระนำ
- งบประมาณทั้งหมด ≈ 35,000 บาท
สิ่งสำคัญที่เจ้าของโพสต์เน้นย้ำ คือ งานศพควรสอน “มรณานุสติ” ให้คนที่ยังมีชีวิต ไม่ต้องกู้เงินมาจัดงานหรูหรา ทำตามกำลังของตน ความกตัญญูต้องทำตั้งแต่ตอนพ่อแม่ยังอยู่ ไม่ใช่มาโชว์ตอนงานศพพร้อมเล่าว่า แม่มาเข้าฝันด้วยสภาพที่ดี ทำให้เจ้าของโพสต์มั่นใจว่าสิ่งที่ทำให้แม่ดีที่สุดแล้ว
หลังจากเธอแชร์ประสบการณ์ ก็มีคนเข้ามแสดงความคิดเห็นมากมาย โดยส่วนใหญ่ชื่นชมทัศนคติของเธอ ที่มองว่างานศพไม่ควรทำให้คนเป็นเดือดร้อน และเราควรดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดในขณะที่อีกฝ่ายมีชีวิต