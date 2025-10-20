หนูน้อย แฟนหงส์ ร้องลั่นหลังแพ้แมนยู เปิดใจหลังจบเกม ลั่นแพ้ทีมไหนก็ได้แต่ห้ามแพ้แมนยู ลุ้นยังมีนัดหน้า นัดหน้าต้องชนะ
วันที่ 20 ต.ค.2568 จากกรณีที่ในโลกโซเซียลมาการแชร์คลิปหนูน้องรายหนึ่ง ซึ่งเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูล ร่ำไห้หลังรู้ผลว่าทีมลิเวอร์พูลแพ้ให้กับทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จนกลายเป็นคลิปไวรัลในโลกออนไลน์
นายพลากร ศรีชาหลวง และน้องฟาร์ม นูน้อยที่สวมเสื้อลิเวอร์พูล และร่ำไห้หลังจบเกมส์ เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ว่า พอจบเกม ตนก็ร้องไห้เลย เสียใจที่ลิเวอร์พูลแพ้ ลิเวอร์พูลไม่น่าแพ้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเลย แม้ว่ารูปเกมจะสมควรแพ้ก็ตาม ที่แพ้ไม่ได้ก็เพราะว่าแฟนบอลทั้ง 2 ทีมจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ และอะไรหลายๆอย่างที่ลิเวอร์พูลมีเหนือกว่า จึงไม่สมควรแพ้
ตนอยากจะฝากถึงแฟนบอลลิเวอร์พูลว่า ไม่ต้องเสียใจ ยังมีนัดหน้า นัดหน้าต้องชนะ ส่วนแฟนบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ครั้งหน้าเดี๋ยวกลับมาแก้ตัว ซึ่งตนเชียร์ทีมลิเวอร์พูลตั้งแต่อาร์เน่ สล็อต เข้ามาคุมทีม ส่วนนักเตะในทีมตนชอบที่สุดคือ เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค เพราะเป็นกัปตันทีมที่ตัวสูง แข็งแรง
นายพลากร เปิดเผยว่า ตนเชียร์แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แต่เมื่อคืนนี้ตนก็นั่งดูบอลกับน้องฟาร์ม ปฏิกิริยาของเขา เขาน่าจะใจเสียตั้งแต่ที่ทีมลิเวอร์พูดเสียประตูลูกแรก และมามีกำลังใจขึ้นเมื่อลิเวอร์พูลตีเสมอแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดได้
แต่ก็มาเสียใจซ้ำอีก เมื่อแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยิงประตูขึ้นนำ และมันเป็นช่วงท้ายเกม หลังจบเกมน้องฟาร์มก็ร้องไห้เลย เพราะน้องมองว่าลิเวอร์พูลแพ้ทีมอื่นได้ แต่จะมาแพ้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดไม่ได้ และไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะแพ้ด้วย
การเชียร์บอลไม่ว่าจะเชียร์ทีมไหนก็ดีหมด กีฬามีแพ้ มีชนะ มันเป็นเรื่องปกติ ส่วนลูกจะเชียร์ทีมไหน ตนไม่ซีเรียสเลย อย่างตนก็เชียร์แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด น้องโฟม ซึ่งเป็นน้องชายของฟาร์ม ก็เชียร์อาร์เซน่อล ส่วนฟาร์มก็เชียร์ลิเวอร์พูล แต่พวกเราก็สามารถนั่งดูบอลด้วยกันได้ ไม่มีอะไรมาแบ่งแยก