ทำไมคนญี่ปุ่นไม่ค่อยเป็นเบาหวาน ทั้งที่ “กินข้าวขาวทุกมื้อ” เจาะเคล็ดลับสุขภาพดี ที่ทำให้ความเสี่ยงน้อยกว่าคนชาติอื่น คนไทยควรนำมาปรับใช้

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 รายงานจากสื่อต่างประเทศ โรคเบาหวาน เป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่พบบ่อย โดยเฉพาะในไต้หวันซึ่งมีผู้ป่วยมากกว่า 2.5 ล้านคนภายในปี 2024 และยังติดอันดับ 1 ใน 10 สาเหตุการเสียชีวิตของประชาชน

ขณะที่ประเทศไทย โรคเบาหวานก็ยังคงเป็นหนึ่งในโรคที่มีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นเช่นกัน

ทำให้มีผู้ตั้งข้อสงสัยว่า เหตุใดชาวญี่ปุ่นที่บริโภคข้าวขาวเป็นอาหารหลักถึง 3 มื้อจึงไม่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานเท่าไต้หวันหรือประเทศอื่น ๆ

แพทย์ผู้มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ “หมอคังหลันเกอ” (ชื่อจริง อู๋ฉีอิ๋ง) ออกมาอธิบายผ่านแพลตฟอร์ม Threads ถึงกรณีข้อมูลที่ว่า “คนญี่ปุ่นไม่เป็นเบาหวาน” นั้นเกินจริง เพราะอัตราการเป็นโรคเบาหวานในญี่ปุ่นยังมีอยู่ แต่ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

โดยในช่วงหลังนี้ อัตราการเป็นเบาหวานในญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการกินแบบตะวันตก

ภาพประกอบ

หมอคังหลันเกอ ยังได้ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการกินของชาวญี่ปุ่นกับชาวไต้หวัน โดยกล่าวว่า แม้คนญี่ปุ่นจะกินข้าวขาวทุกมื้อ แต่พวกเขาไม่ได้บริโภคอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวหน้าหมูสามชั้น ข้าวผัด หรือข้าวคลุกมันหมูเหมือนที่นิยมในไต้หวัน

นอกจากนี้ ชาวญี่ปุ่นยังมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉง โดยเฉพาะการเดินทางด้วยการเดินหรือขนส่งสาธารณะ ซึ่งช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและรักษาการทำงานของกล้ามเนื้อให้อยู่ในสภาพดี

แพทย์ยังเสริมอีกว่า สาเหตุหลักของโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ไม่ได้เกิดจากการบริโภคคาร์โบไฮเดรตอย่างเดียว แต่เกิดจากการบริโภคพลังงานเกินความจำเป็น ซึ่งนำไปสู่การสะสมไขมันบริเวณหน้าท้องและเส้นรอบเอวที่เพิ่มขึ้น

โดยพลังงานส่วนเกินมักมาจากน้ำตาลและไขมัน โดยเฉพาะอาหารประเภททอดหรือผัดที่มีการผสมผสานระหว่างไขมันและคาร์โบไฮเดรต เช่น ข้าวผัดหรือข้าวหน้าหมู ทำให้คาร์โบไฮเดรตถูกเข้าใจผิดว่าเป็นต้นเหตุหลักของโรค

ภาพประกอบ

หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความคิดเห็นในทำนองเห็นด้วย เช่น

  • ไปที่ไหนที่มีคนญี่ปุ่นก็จะเห็นผู้สูงอายุเยอะ แต่แทบไม่มีใครอ้วนเท่าคนไต้หวัน
  • ในไต้หวันจะไปแค่ร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยก็ยังต้องขี่มอเตอร์ไซค์ ทางเท้าก็ไม่มี จะเดินยังไง
  • ต้นตอปัญหาคือเครื่องดื่มชานมไข่มุก ไต้หวันมีร้านเยอะเกินไป ไม่มีประเทศไหนเทียบได้
  • ญาติของฉันกินข้าวสามมื้อเหมือนกัน แต่ไม่กินอาหารนอกบ้าน ไม่กินขนมหรือผลไม้ กลับผอมลงด้วยซ้ำ

จากข้อสรุปนี้ แสดงให้เห็นว่าการควบคุมน้ำหนักและระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกินข้าวเพียงอย่างเดียว แต่พฤติกรรมการใช้ชีวิตและการเลือกประเภทอาหารก็มีบทบาทสำคัญไม่น้อย

ขอบคุณข้อมูลจาก ETTODAY

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ทองคำ-เงิน ร่วงต่ำสุดในรอบ 12 ปี หลังราคาพุ่งเกินจริง จนนักลงทุนแห่ขายทำกำไร
2

เปิดปมสลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงดับนอนกอดขาลูกเสียชีวิตในบ้าน พ.ต.อ.
3

หนุ่ม 18 ถอยรถเมื่อวานมาวิ่ง 'ไรเดอร์' พาผู้โดยสารชนเสาไฟฟ้า เสียชีวิตคาที่ทั้งคู่
4

อย. เปิดผลตรวจ อาหารเสริม ยี่ห้อดัง พบสารต้องห้าม "ไซบูทรามีน"
5

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ11 อิทธิพลพายุ "เฟิงเฉิน" ฝนถล่มหนักมากวันนี้
6

ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 6 ร่วงลงแรงอีก 2,100 บาท
7

หมอริท ประกาศปิดกิจการคลินิกสาขาห้างดัง ขาดทุน3ปีเต็ม ทำทุกวิถีทางแล้ว
8

ประจักษ์ชัย ตอบปม ลำไย ไหทองคำ ถูกฟ้อง 200 คดี ลั่นถูกกลั่นแกล้งพร้อมจบที่ศาล 
9

ดูดวง 4 ราศี ราหูหนุนนำดวง ปลดล็อก พ้นเคราะห์ รับโชคใหญ่ เงินเริ่มไหลเข้ามา 
10

ด่วน พบศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงเสียชีวิต 3 ศพในบ้านพัก แม่บ้านช็อกพบร่าง