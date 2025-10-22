พังงา อ่วมหนัก ฤทธิ์พายุเฟิงเฉิน ถล่มท้ายเหมือง-ตะกั่วป่า น้ำท่วมสูง ไหลเชี่ยว ปภ.แจ้งเตือน ต้องการความช่วยเหลือโทรสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
วันที่ 22 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ ฝนตกน้ำท่วมในพื้นที่ จ.พังงา จากอิทธิพลของ “พายุเฟิงเฉิน” ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เขาหลักและบางเนียง มีน้ำท่วมขัง
ขณะเดียวกัน ปภ.ได้ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนน้ำท่วม/ดินถล่ม อ.ท้ายเหมือง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พื้นที่เสี่ยงริมห้วย/คลอง/ลำน้ำ ที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขา ให้ยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
โดยล่าสุดพบว่าในโซเชียลมีการแชร์ภาพเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างหนักในพื้นที่ จ.พังงา โดยหลายคลิปจะเห็นได้ัดจากมวลน้ำที่หลากเข้าท่วมพื้นที่ มีกระแสน้ำค่อนข้างแรง และระดับน้ำที่ท่วมสูง ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
cr.ภาพ แตงโม ฮ้าง