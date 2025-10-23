หมอเจด เผย 5 ผัก-เครื่องเทศ ช่วยลดความเสี่ยง มะเร็ง แถมยังช่วยปกป้องเซลล์-ขับสารพิษออกจากร่างกาย แนะ กินผักหลากสีทุกวันดีต่อสุขภาพ
นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการกิจการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โพสต์เฟซบุ๊ก “หมอเจด” ให้ความรู้เกี่ยวกับผักที่ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง โดยระบุข้อความว่า 5 ผักลดเสี่ยงมะเร็ง ที่อยากให้กินทุกวัน
ในวงการโภชนาการยอมรับว่าการที่เรากินผักและผลไม้หลากสีเป็นประจำ จะช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งได้สูงถึง 30-50% เลยนะ เพราะผักเหล่านี้เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)
และสารพฤกษเคมี (Phytochemicals) ที่ช่วยปกป้องเซลล์ และยังช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายได้อีกด้วยครับ
วันนี้ผมเลยคัดเลือก 5 ผักและเครื่องเทศช่วยต้านมะเร็งได้ดี มีอะไรบ้างมาดูกันครับ
1.บร็อคโคลี จัดว่าเป็นดาวเด่นของผักตระกูลกะหล่ำเลยนะครับ บล็อคโคลี ถูกยกย่องให้เป็นสุดยอดผักต้านมะเร็งอย่างแท้จริง เพราะช่วยกระตุ้นเอนไซม์ในตับ ยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็ง
และยังส่งเสริมให้เซลล์มะเร็งตายได้ด้วย ลดเสี่ยงได้ทั้ง มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งเต้านม
เวลากินก็ให้ปรุงสุกแบบเร็วๆ เช่น นึ่ง หรือผัดไฟอ่อนๆ เพื่อรักษาสารซัลโฟราเฟนไว้ให้มากที่สุดครับ
2.มะเขือเทศ หลายคนเข้าใจว่าไลโคพีนในมะเขือเทศ มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยแค่บำรุงผิวเพียงอย่างเดียว แต่ข้อดีมีมากกว่านั้นครับ
ในกลุ่มแคโรทีนอยด์มีงานวิจัยรองรับว่ามีประสิทธิภาพในการต้านมะเร็งครับ โดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะอาหาร
แนะนำให้นำไปทำอาหารกิน จะช่วยให้ไลโคพีนถูกปล่อยออกมา และดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่ากินแบบดิบครับ
3.แครอท แครอทเป็นอีกหนึ่งผักที่อยากให้กินทุกวันครับ เพราะมีเบต้าแคโรทีน เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอ ช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งได้หลายชนิดเลยนะครับ
นอกจากนี้ยังมีสารสำคัญอีกตัวคือฟอลคารินอล ซึ่งมีคุณสมบัติต่อต้านเซลล์มะเร็งโดยตรง โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งต่อมลูกหมาก
4.คะน้า นี่เป็นผักใบเขียวที่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ มีสารกลูโคซิโนเลต เหมือนกันกับบรอกโคลีด้วยนะ สารนี้จะช่วยกระตุ้นการขับสารพิษในตับ และยับยั้งการเปลี่ยนแปลงเซลล์ปกติไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ด้วยครับ
ถ้ากินคะน้าเป็นประจำจะช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งปอดได้ครับ
5.ขมิ้นชัน รู้ไหมว่าขมิ้นที่อยู่ตามแกง มีสารเคอร์คิวมิน ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ในระดับเซลล์ และมีฤทธิ์ยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม
ควรกินคู่กับอาหารที่มีไขมันดีและเติมพริกไทยดำเล็กน้อย จะทำให้ร่างกายดูดซึมเคอร์คิวมินได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
“กินผักหลากสีทุกวันดีต่อเราครับ ถ้าปรุงสุกพอดี อย่ากินแต่ผักเพียงอย่างเดียวนะ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลับให้พอ งดของมัน ลดของหวานไปด้วย หากทำสม่ำเสมอจะช่วยลดเสี่ยงมะเร็ง ช่วยตับขับพิษ รูปร่างฟิต หัวใจแข็งแรงครับ” นพ.เจษฎ์ ระบุ