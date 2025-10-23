จับร้านเหล้า ค้ากามเด็กต่ำกว่า 18 เพียบ เรียกมานั่งดริ๊งก์ ถูกใจพาไปต่อได้ ตำรวจโอน 3,500 ล่อซื้อ ก่อนพาไปโรงแรมแล้วแสดงตัว
จันทบุรี – พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการให้ พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.2 บก.ปคม. พ.ต.ท.กฤษดา จิระวาณิชกุล สว.กก.2 บก.ปคม. สภ.ขลุง และเจ้าหน้าที่ พม.จันทบุรี
ร่วมกันจับกุม น.ส.อมิตาดา อายุ 56 ปี ข้อหา ค้ามนุษย์หาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี โดยเป็นธุระจัดหา หรือรับไว้ซึ่งเด็กอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี, เป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี, เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยจับได้ที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งพื้นที่ ต.ซึ้ง อ.ขลุง
สืบเนื่องเจ้าหน้าที่รับแจ้งจากว่า มีร้านอาหารแห่งหนึ่งตั้งอยู่ติดถนนหลวง มีการนำเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มาเป็นพนักงานเสิร์ฟ แต่แฝงค้าบริการทางเพศด้วย โดยร้านเปิดขายอาหารและแอลกอฮอล์บังหน้า พร้อมให้ลูกค้าเรียกเด็กเสริฟในร้านมานั่งกอดจูบลูบคลำ จับต้องของสงวน ก่อนตกลงราคาค่าตัวเพื่อพาไปร่วมหลับนอน ส่วนการชำระเงินค่าตัวสามารถจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ดเข้าบัญชีเจ้าของร้าน
เจ้าหน้าที่จึงวางแผนเข้าจับกุม โดยส่งทีมสืบทำทีเข้าไปนั่งดื่มที่ร้าน ก่อนตกลงซื้อบริการทางเพศกับ น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 16 ปี ในราคา 3,500 บาท พร้อมโอนเงินค่าตัวไปยังบัญชีของ น.ส.อมิตาดา และจ่ายค่านายหน้าให้ทางร้านด้วยอีก 300 บาท ก่อนจะพาตัว น.ส.เอ ไปโรงแรม
จากนั้นเจ้าหน้าที่อีกชุดจึงเข้าตรวจค้นและจับกุม น.ส.อมิตาดา โดยยังพบเด็กเสริฟในร้านที่อายุต่ำกว่า 18 ปี อีก 4 ราย จึงนำตัวเด็กมาคัดแยกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ก่อนนำตัวส่งสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จ.นนทบุรี เพื่อดูแลต่อไป