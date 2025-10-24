เปิดเอกสาร มูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา หากมูลนิธิต้องล้มเลิกไป ทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ใคร

นอกจาก ต๊ะ นารากร ติยายน จะโพสต์ชื่นชม หนุ่ม กรรชัย โดยเฉพาะกับล่าสุด ที่ หนุ่ม กรรชัย ออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบต่อ กัน จอมพลัง ด้วยนั้น

โดย ต๊ะ นารากร ยังได้ขอบคุณ หนุ่ม กรรชัย แทน บุ๋ม ปนัดดา ที่ หนุ่ม กรรชัย ได้บริจาคช่วย “มูลนิธิองค์กรทำดี” ของ บุ๋ม ปนัดดา จำนวน 1 ล้านด้วย พร้อมเปิดเอกสารถึงความโปร่งใสของ บุ๋ม ปนัดดา หากมูลนิธิฯของบุ๋มยกเลิกทรัพย์สินจะไปอยู่ไหนด้วยว่า

“สุดท้ายดิฉันขอขอบคุณแทนคุณบุ๋ม ที่คุณหนุ่มได้บริจาคช่วย “มูลนิธิองค์กรทำดี” ของคุณบุ๋มจำนวนหนึ่งล้านบาท เพราะมูลนิธินี้จัดตั้งอย่างโปร่งใส โดยมีนางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ ด้วยตัวเอง

“และในข้อ 39 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้ามูลนิธิต้องล้มเลิกไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุผลใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ สภากาชาดไทย

“ปล.ข้อความในโพสต์นี้ดิฉันตัดสินใจเขียนขึ้นเอง และภาพประกอบนี้ดิฉันก็นำมาลงเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับคุณบุ๋มใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าจะด่ามาด่าดิฉันคนเดียว”

“ดิฉันอยากลงภาพเป็นหลักฐานให้ทุกคนที่ร่วมบริจาคแก่มูลนิธิองค์กรทำดีเกิดความสบายใจ และไม่มีความสงสัยใดๆ”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เพื่อนช็อก ขับรถผ่านเห็นไซเรนเปิด ชะโงกดู 2 นักศึกษา ม.ดังดับสลด
2

ธนาคารกรุงไทย ประกาศยุติให้บริการแอปพลิเคชัน "เป๋าตุง"
3

สาวเปิดใจชีวิตรัก 4 คนในบ้านเดียว ไม่รู้ใครคือพ่อของลูก แต่ช่วยกันเลี้ยงอย่างดี
4

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
5

ปิกอัพคอดพุ่งชนคนงานทำถนน เจ็บระนาว 5 คน บอกขับรถมาดีๆ เห็นคนยืนเหมือนผีหลอก
6

จำหน้าไม่ได้! เต๊ะ ศตวรรษ เผยอาการป่วย เมื่อ2เดือนเจอเหตุทำใจสลาย-จุดต้องหาหมอ
7

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 12 จังหวัด เตือน มรสุม ฝนตกหนักมาก
8

เจ้าสาวได้คำชมเพียบ ไม่รับซองงานแต่ง เผยแค่มาก็พอ ไม่ต้องให้เงิน
9

หมอเค้ก เจาะลึก 12 ราศี ดวงดีเด่นส่งท้ายเดือนตุลาคม 2568
10

เมืองนนท์ดุ! เพื่อนรุ่นพี่ บุกลั่นไกใส่รุ่นน้องถึงบ้าน กระสุนพลาดถูกเด็ก-คนแก่