เปิดเอกสาร มูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา หากมูลนิธิต้องล้มเลิกไป ทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ใคร
นอกจาก ต๊ะ นารากร ติยายน จะโพสต์ชื่นชม หนุ่ม กรรชัย โดยเฉพาะกับล่าสุด ที่ หนุ่ม กรรชัย ออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบต่อ กัน จอมพลัง ด้วยนั้น
โดย ต๊ะ นารากร ยังได้ขอบคุณ หนุ่ม กรรชัย แทน บุ๋ม ปนัดดา ที่ หนุ่ม กรรชัย ได้บริจาคช่วย “มูลนิธิองค์กรทำดี” ของ บุ๋ม ปนัดดา จำนวน 1 ล้านด้วย พร้อมเปิดเอกสารถึงความโปร่งใสของ บุ๋ม ปนัดดา หากมูลนิธิฯของบุ๋มยกเลิกทรัพย์สินจะไปอยู่ไหนด้วยว่า
“สุดท้ายดิฉันขอขอบคุณแทนคุณบุ๋ม ที่คุณหนุ่มได้บริจาคช่วย “มูลนิธิองค์กรทำดี” ของคุณบุ๋มจำนวนหนึ่งล้านบาท เพราะมูลนิธินี้จัดตั้งอย่างโปร่งใส โดยมีนางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ ด้วยตัวเอง
“และในข้อ 39 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้ามูลนิธิต้องล้มเลิกไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุผลใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ สภากาชาดไทย
“ปล.ข้อความในโพสต์นี้ดิฉันตัดสินใจเขียนขึ้นเอง และภาพประกอบนี้ดิฉันก็นำมาลงเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับคุณบุ๋มใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าจะด่ามาด่าดิฉันคนเดียว”
“ดิฉันอยากลงภาพเป็นหลักฐานให้ทุกคนที่ร่วมบริจาคแก่มูลนิธิองค์กรทำดีเกิดความสบายใจ และไม่มีความสงสัยใดๆ”