ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ความเป็นรัฐมนตรีของ วรภัค ธันยาวงษ์ รมช.การคลัง สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.68 หลังขอลาออกจากตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 24 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 340 ง เมื่อวันที่ 23 ต.ค.68 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องรัฐมนตรีลาออก มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนาม
ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วย นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม2568 ความเป็นรัฐมนตรีของ นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ตามความในมาตรา 170 (2)ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกาศ ณ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2568
ก่อนหน้านี้ นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีมีข้อกล่าวหาเรื่องการเป็นตัวแทน (Nominee) เชื่อมโยงกับบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส (Finansia Syrus : FSS) ผ่าน Pilgrim Finansa ว่า ในปี 2564 เป็นการซื้อขายหุ้นตามปกติ ถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทุกประการ โดยมีผู้สนับสนุนทางการเงินที่มองเห็นว่าหุ้นที่ซื้อราคาไม่แพง ใช้เงินไม่เกิน 700 ล้านบาท เป็นการซื้อในรูปแบบ management buy out
อีกนัยหนึ่งก็คือผู้บริหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารกิจการของบริษัทนั้นๆ ซึ่งคือตนเอง และนายช่วงชัย (นะวงศ์) เห็นโอกาสในการซื้อหุ้นราคาเหมาะสม เพื่อมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทเติบโต และมีกำไรสูงขึ้น เพื่อราคาหุ้นที่ดีขึ้น และมีผู้สนับสนุนทางการเงินมองเห็นว่า หุ้นที่ซื้อมาราคาไม่แพง มีโอกาสเติบโตได้ คุ้มกับความเสี่ยงในการสนับสนุนทางการเงิน