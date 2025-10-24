ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ความเป็นรัฐมนตรีของ วรภัค ธันยาวงษ์ รมช.การคลัง สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.68 หลังขอลาออกจากตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 340 ง เมื่อวันที่ 23 ต.ค.68 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องรัฐมนตรีลาออก มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนาม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วย นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม2568 ความเป็นรัฐมนตรีของ นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ตามความในมาตรา 170 (2)ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกาศ ณ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ก่อนหน้านี้ นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีมีข้อกล่าวหาเรื่องการเป็นตัวแทน (Nominee) เชื่อมโยงกับบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส (Finansia Syrus : FSS) ผ่าน Pilgrim Finansa ว่า ในปี 2564 เป็นการซื้อขายหุ้นตามปกติ ถูกต้องตามกฎหมาย

และระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทุกประการ โดยมีผู้สนับสนุนทางการเงินที่มองเห็นว่าหุ้นที่ซื้อราคาไม่แพง ใช้เงินไม่เกิน 700 ล้านบาท เป็นการซื้อในรูปแบบ management buy out

อีกนัยหนึ่งก็คือผู้บริหารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารกิจการของบริษัทนั้นๆ ซึ่งคือตนเอง และนายช่วงชัย (นะวงศ์) เห็นโอกาสในการซื้อหุ้นราคาเหมาะสม เพื่อมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทเติบโต และมีกำไรสูงขึ้น เพื่อราคาหุ้นที่ดีขึ้น และมีผู้สนับสนุนทางการเงินมองเห็นว่า หุ้นที่ซื้อมาราคาไม่แพง มีโอกาสเติบโตได้ คุ้มกับความเสี่ยงในการสนับสนุนทางการเงิน

 

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ธนาคารกรุงไทย ประกาศยุติให้บริการแอปพลิเคชัน "เป๋าตุง"
2

เพื่อนช็อก ขับรถผ่านเห็นไซเรนเปิด ชะโงกดู 2 นักศึกษา ม.ดังดับสลด
3

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
4

สาวเปิดใจชีวิตรัก 4 คนในบ้านเดียว ไม่รู้ใครคือพ่อของลูก แต่ช่วยกันเลี้ยงอย่างดี
5

ราคาทองวันนี้ 24 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดีดขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
6

จำหน้าไม่ได้! เต๊ะ ศตวรรษ เผยอาการป่วย เมื่อ2เดือนเจอเหตุทำใจสลาย-จุดต้องหาหมอ
7

ปิกอัพคอดพุ่งชนคนงานทำถนน เจ็บระนาว 5 คน บอกขับรถมาดีๆ เห็นคนยืนเหมือนผีหลอก
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 12 จังหวัด เตือน มรสุม ฝนตกหนักมาก
9

เจ้าสาวได้คำชมเพียบ ไม่รับซองงานแต่ง เผยแค่มาก็พอ ไม่ต้องให้เงิน
10

หมอเค้ก เจาะลึก 12 ราศี ดวงดีเด่นส่งท้ายเดือนตุลาคม 2568