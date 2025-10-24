เรเว่ จัดให้แคมเปญพิเศษ BYD ถึง 2 รุ่น ยันพร้อมดำเนินงานตามมาตรการEV3.0 ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม การผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ของไทย
บีวายดีประเทศไทย และเรเว่ขานรับนโยบายรัฐ พร้อมดำเนินงานตามมาตรการ EV 3.0 เร่งผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ภายในประเทศตามหลักเกณฑ์กำหนด จากโรงงานผลิตรถยนต์ในจังหวัดระยอง
มาตรการ EV 3.0 มอบเงินอุดหนุนให้ผู้ผลิตจากกรมสรรพสามิต จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ส่งผลให้ราคาจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่กลับไปอยู่ในระดับปกติ
วันที่ 24 ตุลาคม 2568 บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด ภายใต้กลุ่มธุรกิจเรเว่ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์พลังงานใหม่ บีวายดีและ เดนซ่า อย่างเป็นทางการในประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของไทย ทั้งการผลิตและการใช้งานภายในประเทศให้เติบโตไปอีกก้าว ซึ่งนำไปสู่การลดมลพิษจากท้องถนนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยภาครัฐมีมาตรการ EV 3.0 ซึ่งส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานใหม่ ผ่านการมอบเงินอุดหนุนจากกรมสรรพสามิตให้กับผู้ผลิต นำไปสู่การตั้งราคารถยนต์พลังงานใหม่ที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค
โดยรถยนต์ BYD ที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้มาตรการ EV 3.0 มีจำนวน 2 รุ่น ได้แก่รุ่น BYD DOLPHIN และ BYD ATTO 3 บีวายดี ประเทศไทย และเรเว่ขอให้คำมั่นในการดำเนินธุรกิจตามมาตรการ EV 3.0 ในการผลิตรถยนต์ชดเชย เพื่อการส่งออกตามเกณฑ์กำหนด รวมไปถึงนโยบาย ‘30@30’ ซึ่งตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยผลิตรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้ 30% ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดภายในปี 2030 (พ.ศ.2573) สำหรับศักยภาพของโรงงาน บีวายดี ประเทศไทย มีกำลังการผลิตสูงสุด 150,000 คัน/ปี และผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ทั้งหมด 4 รุ่น ประกอบด้วย BYD DOLPHIN, BYD ATTO 3, BYD SEALION 6 DM-i และ BYD SEAL 5 DM-i ทั้งยังเพิ่มอัตราการจ้างงานให้กับแรงงานไทยคุณภาพ ด้วยอัตราจ้างงานทั้งหมด 6,100 ตำแหน่ง
นายประธานวงศ์ พรประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเรเว่ กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นผู้นำวงการยานยนต์พลังงานใหม่ของไทย เรเว่มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานใหม่ในไทยต่อไป พร้อมดำเนินงานตามมาตรการของรัฐ ผ่านการมอบประสบการณ์การใช้งานเหนือระดับ และนวัตกรรมยานยนต์ชั้นนำในราคาที่เหมาะสม ซึ่งพิสูจน์แล้วจากยอดส่งมอบรถยนต์พลังงานใหม่ในไทยครบ 100,000 คัน”
นางสาวประธานพร พรประภา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเรเว่ เปิดเผยว่า “เรเว่ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดมลพิษบนท้องถนน ผ่านการร่วมส่งมอบยานยนต์พลังงานใหม่จากบีวายดีให้กับผู้บริโภคชาวไทยครบ 100,000 คัน ซึ่งช่วยลดมลพิษจากควันท่อไอเสีย นำไปสู่อากาศสะอาดที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน”
สำหรับมาตรการ EV 3.0 ที่สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จะส่งผลให้ภาพรวมราคาจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศไทย กลับไปอยู่ในระดับปกติหรือสูงกว่าในราคาปัจจุบัน นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการครอบครองรถยนต์พลังงานใหม่จากบีวายดี ที่ผู้บริโภคชาวไทยมากกว่า 100,000 ราย ให้การยอมรับในคุณภาพและนวัตกรรมระดับชั้นนำของวงการโดยมาตรการ EV 3.0 ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีการสนับสนุนอยู่ที่คันละ 150,000 บาท
สำหรับรถยนต์รุ่น BYD DOLPHIN และ BYD ATTO 3 ซึ่งเมื่อหมดมาตรการดังกล่าว ทางเรเว่คาดการณ์ว่าราคารถยนต์ไฟฟ้าจะปรับขึ้น โดยสอดคล้องกับโครงสร้างราคาที่เปลี่ยนแปลงไป
ทางเราได้นำเสนอแคมเปญพิเศษสุดเฉพาะรถที่อยู่ในมาตรการ EV 3.0 ดังนี้
• BYD DOLPHIN Standard 449,900 บาท หรือ 459,900 บาท และโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้ง
• BYD DOLPHIN Extended 569,900 บาท หรือ 579,900 บาท และโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้ง
• BYD ATTO 3 Premium 629,900 บาท หรือ 639,900 บาท และโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้ง
• BYD ATTO 3 Extended 699,900 บาท หรือ 709,900 บาท และโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้ง
แคมเปญนี้จำกัดเฉพาะรถยนต์ที่อยู่ภายใต้โครงการ EV 3.0 ซึ่งมีจำนวนจำกัด หากสินค้าหมดจะถือว่าสิ้นสุดแคมเปญทันที โดยแคมเปญมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน และหากในช่วงระยะเวลาของแคมเปญนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีแคมเปญอื่นที่ดีกว่าแคมเปญนี้จากทางบริษัทฯ บริษัทฯ การันตีการชดเชยส่วนต่างแคมเปญ ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อรถตามแคมเปญนี้
สัมผัสรถยนต์พลังงานใหม่จากบีวายดีด้วยตัวท่านเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการ บีวายดีและเดนซ่า ใกล้บ้านทั้ง 167 สาขาทั่วประเทศ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของรถยนต์ทุกรุ่นได้ที่ reverautomotive.com สำหรับรถยนต์บีวายดีหรือ denzathailand.com สำหรับรถยนต์ เดนซ่า ไม่พลาดข่าวสารจาก เรเว่ เพียงติดตาม Official Facebook Page: BYD RÊVER Thailand และ DENZA RÊVER Thailand