รู้หรือไม่ “ห้ามสะบัดหลังฉี่เสร็จ” เปิด 4 วิธีที่ดีที่สุดแก้ปัสสาวะค้างท่อ เรียกว่า “การรีดท่อปัสสาวะ” เผย ต้องทำอย่างไร เพียงกดเบา ๆ
วันที่ 24 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หมออาม หรือ นพ.ศิริอนันต์ ประสิทธิ์ ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ ได้โพสต์ข้อความให้ความรู้ผ่านเพจเฟซบุ๊ก โรคนิ่วน่ารู้ Urology ระบุว่า มีการแชร์กันเยอะกับคลิปของอาจารย์ฟูจิเรื่อง “ห้ามสะบัดหลังฉี่เสร็จ” วันนี้จะมาอธิบายเพิ่มเติมครับว่าจริง ๆ แล้วควรทำอย่างไรกันแน่
ท่อปัสสาวะ (urethra) ของผู้ชายอยู่ในบริเวณอุ้งเชิงกรานของร่างกาย ท่อปัสสาวะจะเริ่มจากกระเพาะปัสสาวะผ่านต่อมลูกหมาก (prostate) และทอดยาวไปจนถึงอวัยวะเพศชาย (penis) ในผู้ชายท่อปัสสาวะจะยาวประมาณ 7-8 นิ้ว หรือราว 20 เซนติเมตร
อาการปัสสาวะหยดหลังการปัสสาวะ (Post-Micturition dribble) เกิดขึ้นได้ในผู้ชาย เนื่องจากมีปัสสาวะค้างในท่อปัสสาวะ วิธีที่จะช่วยให้ไม่มีอาการปัสสาวะหยดเรียกว่า “การรีดท่อปัสสาวะ (urethral milking)”
การรีดท่อปัสสาวะ (urethral milking) เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัสสาวะที่ค้างอยู่ในท่อ ปัสสาวะออกด้วยการใช้ปลายนิ้ว “รีด” ก่อนจะเขย่าอวัยวะเพศในขั้นตอนสุดท้าย วิธีการทำมีดังนี้
- หลังจากปัสสาวะเสร็จ ให้รอสักครู่เพื่อให้กระเพาะปัสสาวะขับปัสสาวะออกจนหมด
- วางปลายนิ้วมือบริเวณห่างจากถุงอัณฑะไปทางด้านหลังประมาณสามนิ้วมือ แล้วกดเบาๆ หลังจากนั้นรูดนิ้วไปข้างหน้าและขึ้นด้านบนในทิศทางไปยังโคนของอวัยวะเพศใต้ถุงอัณฑะ
- การทำเช่นนี้จะช่วย “รีด” ปัสสาวะที่ค้างอยู่ในท่อปัสสาวะส่วนต้นให้ไหลเข้าสู่ท่อปัสสาวะส่วนปลายอวัยวะเพศ ซึ่งสามารถไหลออกได้ด้วยการเขย่าหรือบีบเบา ๆ ตามปกติ
- ทำซ้ำอีกสองครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าท่อปัสสาวะถูกระบายจนหมด