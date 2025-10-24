รู้หรือไม่ “ห้ามสะบัดหลังฉี่เสร็จ” เปิด 4 วิธีที่ดีที่สุดแก้ปัสสาวะค้างท่อ เรียกว่า “การรีดท่อปัสสาวะ” เผย ต้องทำอย่างไร เพียงกดเบา ๆ

วันที่ 24 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หมออาม หรือ นพ.ศิริอนันต์ ประสิทธิ์ ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ ได้โพสต์ข้อความให้ความรู้ผ่านเพจเฟซบุ๊ก โรคนิ่วน่ารู้ Urology ระบุว่า มีการแชร์กันเยอะกับคลิปของอาจารย์ฟูจิเรื่อง “ห้ามสะบัดหลังฉี่เสร็จ” วันนี้จะมาอธิบายเพิ่มเติมครับว่าจริง ๆ แล้วควรทำอย่างไรกันแน่

ท่อปัสสาวะ (urethra) ของผู้ชายอยู่ในบริเวณอุ้งเชิงกรานของร่างกาย ท่อปัสสาวะจะเริ่มจากกระเพาะปัสสาวะผ่านต่อมลูกหมาก (prostate) และทอดยาวไปจนถึงอวัยวะเพศชาย (penis) ในผู้ชายท่อปัสสาวะจะยาวประมาณ 7-8 นิ้ว หรือราว 20 เซนติเมตร

อาการปัสสาวะหยดหลังการปัสสาวะ (Post-Micturition dribble) เกิดขึ้นได้ในผู้ชาย เนื่องจากมีปัสสาวะค้างในท่อปัสสาวะ วิธีที่จะช่วยให้ไม่มีอาการปัสสาวะหยดเรียกว่า “การรีดท่อปัสสาวะ (urethral milking)”

การรีดท่อปัสสาวะ (urethral milking) เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัสสาวะที่ค้างอยู่ในท่อ ปัสสาวะออกด้วยการใช้ปลายนิ้ว “รีด” ก่อนจะเขย่าอวัยวะเพศในขั้นตอนสุดท้าย วิธีการทำมีดังนี้

  1. หลังจากปัสสาวะเสร็จ ให้รอสักครู่เพื่อให้กระเพาะปัสสาวะขับปัสสาวะออกจนหมด
  2. วางปลายนิ้วมือบริเวณห่างจากถุงอัณฑะไปทางด้านหลังประมาณสามนิ้วมือ แล้วกดเบาๆ หลังจากนั้นรูดนิ้วไปข้างหน้าและขึ้นด้านบนในทิศทางไปยังโคนของอวัยวะเพศใต้ถุงอัณฑะ
  3. การทำเช่นนี้จะช่วย “รีด” ปัสสาวะที่ค้างอยู่ในท่อปัสสาวะส่วนต้นให้ไหลเข้าสู่ท่อปัสสาวะส่วนปลายอวัยวะเพศ ซึ่งสามารถไหลออกได้ด้วยการเขย่าหรือบีบเบา ๆ ตามปกติ
  4. ทำซ้ำอีกสองครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าท่อปัสสาวะถูกระบายจนหมด

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ธนาคารกรุงไทย ประกาศยุติให้บริการแอปพลิเคชัน "เป๋าตุง"
2

เพื่อนช็อก ขับรถผ่านเห็นไซเรนเปิด ชะโงกดู 2 นักศึกษา ม.ดังดับสลด
3

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
4

ราคาทองวันนี้ 24 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดีดขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
5

สาวเปิดใจชีวิตรัก 4 คนในบ้านเดียว ไม่รู้ใครคือพ่อของลูก แต่ช่วยกันเลี้ยงอย่างดี
6

โซเชียลลุกฮือ แฉ “ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก” ตบจริงกลางกอง– ชี้ฟัง “อัค อัครัฐ” เคยพูดไว้จำจนตาย
7

เปิด 3 สาเหตุ รักแร้คาร์บอน เกิดขึ้นได้อย่างไร ขัดให้ตายก็ไม่ออก แนะวิธีทำให้หาย
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 12 จังหวัด เตือน มรสุม ฝนตกหนักมาก
9

หมอเจด เผย 5 สัญญาณ ผิวแบบนี้ ระวัง "มะเร็งเต้านม"
10

รู้จักตัวจริง อีฟ กาญจนา สถาวร ประธานมูลนิธิกันจอมพลัง จากแวดวงนางงาม สู่จิตอาสา