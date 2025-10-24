กสทช.เตรียมเสนอ โครงการ เน็ตคนละครึ่ง 160 บาท เร็ว40GB สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 14 ล้านราย เสนอเข้า ครม.วันที่ 28 ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 24 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการและรักษาการเลขาธิการ สำนักงานกิจการกระจายเสียงแห่งกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เตรียมเสนอโครงการ ‘เน็ตคนละครึ่ง’ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 14 ล้านราย เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 28 ต.ค.68
โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) เพื่อยกระดับโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้สามารถใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม
โดยการหารือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) มีการต่อรองโดยเอกชนระบุว่า การให้บริการอยู่ที่ 199 บาทต่อเดือนไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ทางนายไตรรัตน์ระบุว่าต้องต่ำกว่านั้น
จึงสรุปที่อัตราค่าบริการใน ‘โครงการเน็ตคนละครึ่ง’ ที่ 160 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต (ดาต้า) อยู่ที่ 40 GB ต่อเดือนนาน 3 รอบบิล โดยขั้นตอนต่อจากนี้จะเสนอมาตรการดังกล่าวแก้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 28 ต.ค.นี้
อย่างไรก็ตาม แม้โครงการจะช่วยลดค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนโดยตรง แต่ปัญหาใหญ่ที่เป็นอุปสรรค คือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนมากยังใช้โทรศัพท์มือถือระบบ 2G ซึ่งไม่รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านความเร็วและความสามารถด้านฟังก์ชันพื้นฐาน
ภาครัฐจึงอยู่ระหว่างการเตรียมหารือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) เพื่อพิจารณามาตรการสนับสนุนการเปลี่ยนหรืออัปเกรดอุปกรณ์ให้รองรับระบบ 4G หรือ 5G เราขอความร่วมมือกับค่ายมือถือ ให้ไปหามาตรการคิดแพกเก็จเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือของประชาขนในปัจจุบันเป็นสมาร์ทโฟน เพื่อควบคู่ไปกับแผนการยกเลิกใช้งานเครือข่าย 2G และ 3G