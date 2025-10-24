มอส-เจีย รับไม่ไหวผลตรวจสภาพอัลพาร์ดเละ มีอะไหล่แท้มือหนึ่งแค่ชิ้นเดียว ผู้เสียหายอีกอื้อ หนุ่ม กรรชัย เห็นรถอีกคันก็อึ้งเลยโดนถอดหมด เทสล่าโครงไก่
รายการโหนกระแสวันนี้ (24 ต.ค.) ภาคต่อดรามาอู่ซ่อมรถ V10 Garage ของ ‘ใหญ่’ เจ้าของอู่ กับคู่รักอินฟลูเอนเซอร์ดัง มอส-เจีย ปม โตโยต้า อัลพาร์ด หลังจากในรายการเมื่อสัปดาห์ก่อนมีการตกลงกันไว้ว่า จะให้อู่กลางที่เชื่อถือได้มาเป็นคนกลางตรวจสอบสภาพรถและอะไหล่ว่าเป็นของแท้หรือไม่ และให้อู่รับผิดชอบค่าซ่อมต่างๆ ตามสัญญา
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.ได้ลงพื้นที่ไปยังอู่ V10 Garage ย่านปทุมธานี เพื่อนำหนังสือขอเข้าตรวจค้นภายในอู่ แต่ปรากฏว่าทางอู่ได้ติดป้ายปิดปรับปรุงชั่วคราว และมีการถอดป้ายชื่ออู่ออกด้วย
สคบ.ต้องการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ในการซ่อมรถให้กับลูกค้า โดยเฉพาะเรื่องสัญญา เนื่องจาก สคบ. มีข้อมูลเบื้องต้นว่า ธุรกิจรับซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน หากพบว่ามีการละเมิดประกาศดังกล่าว เช่น ในสัญญาระบุว่าจะต้องเป็นอะไหล่แท้มือหนึ่ง แต่ทางอู่ไม่ส่งมอบสินค้าอะไหล่แท้มือหนึ่งตามสัญญา หรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายละเอียดถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะถือเป็นความผิดทางอาญา มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เนื่องจากทาง สคบ. ไม่พบเจ้าของอู่ ขั้นตอนต่อไปจึงจะต้องไปลงบันทึกประจำวัน และออกหนังสือเชิญ นายใหญ่ เจ้าของอู่ มาให้ข้อมูลกับทาง สคบ. ต่อไป
ขณะเดียวกัน มอส-เจีย ก็ได้มีการนัดส่งมอบรถกับอู่ โดยมีช่างและผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบสภาพรถด้วย ผลปรากฏว่า จากการตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์แท้ถูกถอดออกเกือบทั้งคัน และบางชิ้นเป็นอะไหล่ตัวเดิมของรถที่ถูกนำไปซ่อม ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนใหม่ตามที่ตกลงกันไว้ โดยทั้งคันมีอะไหล่แท้มือหนึ่งเพียงชิ้นเดียว
ในระหว่างการตรวจสอบ นายใหญ่ ได้พูดคุยเจรจากับ มอส-เจีย ว่า จากค่าซ่อมทั้งหมด 1.3 ล้านบาท ต่อรองเหลือ 7 แสนบาท แต่ มอส-เจีย ยังไม่รับข้อเสนอดังกล่าว และยังไม่ได้เซ็นรับรถ โดยจะมีการนัดเจรจากันอีกครั้ง
มอส – เจีย ซึ่งมาร่วมในรายการวันนี้ด้วย ได้เล่าว่า ไม่สามารถยอมรับสภาพรถของตัวเองได้จริง เมื่อเห็นสภาพรถแล้วรู้สึกว่าเละจนรับไม่ไหว และยืนยันว่าจากการตรวจสอบ พบว่าหลายชิ้นเป็นอะไหล่เก่าของตนเองด้วยซ้ำ ไม่ได้เป็นของใหม่แต่อย่างใด
มอส เล่าอีกว่า ในวันที่ไปตรวจสภาพรถ นายใหญ่ เจ้าของอู่ พยายามรบเร้าให้ตนเซ็นรับรถคืน ทั้งที่การตรวจสอบยังไม่เรียบร้อย ซึ่งตนก็ไม่ยอมเซ็น มอสยังได้ขยายความถึงข้อเสนอของใหญ่ ที่ว่าเมื่อประกันอนุมัติเงินค่าซ่อมมาให้แล้ว 1.3 ล้านบาท ใหญ่ขอค่าซ่อมและค่าอะไหล่เป็นเงิน 7 แสนบาท ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 6 แสนบาท ก็ให้มอสเก็บไว้ ถือเป็นค่าเสียเวลา แต่ส่วนตัวมอสยืนยันว่า ตนไม่ได้ต้องการค่าเสียเวลา แต่ต้องการให้ ใหญ่ซ่อมรถของตนอย่างตรงไปตรงมาตามที่ตกลงไว้ ไม่ใช่ว่าให้ตนเอาเงินส่วนต่างไป แล้วต้องไปหาอู่ซ่อมเองอีกจนเรื่องไม่จบ จึงไม่เข้าใจว่าทำไมคุณใหญ่ถึงไม่ทำทุกอย่างให้ตรงไปตรงมาสักที
โดยในรายการยังมีผู้เสียหายที่นำรถไปใช้บริการอู่ดังกล่าวอีกหลายรายและสภาพรถเห็นแล้วตกใจ หนุ่ม กรรชัย พิธีกร เห็นสภาพรถเทสล่า ที่นำไปซ่อมอู่มีการเรียกราคาล้านกว่า แกะสภาพรถเละ ถึงกับเรียกว่า เทสล่าโครงไก่ เป็นต้น