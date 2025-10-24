เพลิงไหม้ ตลาดในกัมพูชา อาคาร-บ้านเรือนพังทั้งหลัง ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเวลา 22.45 น. คืนวันที่ 23 ต.ค. ต่อเนื่องถึงเช้าเวลา 10.00 น. วันที่ 24 ต.ค.68 เพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศ รายงานว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดเฮงชายลี จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา

จากเหตุเพลิงไหม้ตลาดเฮงชายลีครั้งนี้ ไฟยังคงลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงที่อยู่ติดกัน ด้านตะวันตก ริมฝั่งแม่น้ำสังแก หมู่บ้านพรีกมหาเทพ แขวงสวายปา จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา

ด้วยสถานการณ์ไฟที่ลุกลามจากตลาดเฮงชายลี ส่งผลให้อาคาร ตลาด และชุมชน ถูกเพลิงไหม้เสียหายจำนวนมาก บางจุดพบว่าอาคารบ้านเรือน และตลาดที่ถูกไฟไหม้ ได้ถล่มลงมาด้วย

ส่วนสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุต่อไป

