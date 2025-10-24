ราชาแห่งเห็ด ได้ฉายา “หอยเป๋าฮื้อมังสวิรัติ” ไทยหาซื้อง่าย-ราคาดี อัดแน่นด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มีประโยชน์มากล้น ดีต่อหัวใจและภูมิคุ้มกัน
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 รายงานจากสื่อต่างประเทศ ไม่จำเป็นต้องซื้อของแพง ก็สามารถได้รับคุณประโยชน์แบบจัดเต็ม วันนี้ ข่าวสดออนไลน์ พาทุกคนส่องประโยชน์จาก “เห็ดออรินจิ” หรือ “เห็ดนางรมหลวง” เจ้าของฉายา หอยเป๋าฮื้อมังสวิรัติ อุดมด้วยสารอาหารหลากหลายชนิด ดีต่อสุขภาพในหลายด้าน
เห็ดออรินจิได้รับฉายานี้เพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง โครงสร้างของเนื้อเห็ดแน่นคล้ายหอยเป๋าฮื้อ แต่ให้พลังงานต่ำและมีไขมันน้อย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพหรือรับประทานอาหารมังสวิรัติ
คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดออรินจิ
- มี โปรตีนคุณภาพสูง ราว 2.7–3 กรัมต่อเห็ด 100 กรัม จึงเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ได้ดี
- อุดมด้วย กรดอะมิโน 18 ชนิด รวมถึง 8 ชนิดจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ เช่น ไลซีน (Lysine) และวาลีน (Valine)
- มี ใยอาหารมากกว่าผักทั่วไป 2–3 เท่า พร้อมด้วยคาร์โบไฮเดรต วิตามินสำคัญ (C, A, B, D, ไนอาซิน) และแร่ธาตุ เช่น โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียม
นอกจากนี้ เห็ดออรินจิ ยังส่งผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกันและหัวใจ เช่น
1. เสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง
เห็ดออรินจิเป็นแหล่งของ โพลีแซ็กคาไรด์ (Polysaccharides) ซึ่งมีบทบาทในการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ลิมโฟไซต์ (Lymphocyte) ช่วยเสริมการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน และลดความเครียดจากออกซิเดชันในระดับเซลล์
งานวิจัยยังพบว่า สารสกัดจากเห็ดออรินจิอาจช่วยยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่
2. ปกป้องหัวใจและช่วยควบคุมความดันโลหิต
เห็ดออรินจิมีสาร โลวาสแตติน (Lovastatin) และ เมวิโนลิน (Mevinolin) ซึ่งช่วยยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลภายในร่างกาย ส่งผลให้ระดับไขมันรวม ไตรกลีเซอไรด์ และคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) ลดลง
นอกจากนี้ ยังมี โพแทสเซียมสูง (ประมาณ 272 มก./100 กรัม) ซึ่งช่วยปรับสมดุลโซเดียมในร่างกาย ควบคุมความดันโลหิต ป้องกันภาวะหลอดเลือดแข็ง และลดความเสี่ยงโรคหัวใจ
ไม่เพียงเท่านี้ เห็ดออรินจิ ยังอัดแน่นไปด้วยประโยชน์ อาทิ
- ช่วยควบคุมน้ำหนัก มีเพียง 40 กิโลแคลอรีต่อ 100 กรัม และใยอาหารสูง ทำให้อิ่มนาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก
- ส่งเสริมการย่อยอาหาร ใยอาหารละลายน้ำช่วยกระตุ้นการขับถ่าย ป้องกันท้องผูก และรักษาสุขภาพลำไส้
- บำรุงตับ สารโพลีแซ็กคาไรด์ช่วยลดระดับไขมันในเลือด ป้องกันภาวะไขมันพอกตับ และส่งเสริมการทำงานของตับ
- บำรุงสมองและระบบประสาท อุดมด้วยวิตามินบีรวม ช่วยลดความเครียดและฟื้นฟูสมาธิ
- เสริมสร้างกระดูกและฟัน มีวิตามิน D2 และแร่ธาตุแมกนีเซียม ซึ่งช่วยดูดซึมแคลเซียมและเพิ่มความแข็งแรงของกระดูก
- ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ใยอาหารละลายน้ำช่วยชะลอการดูดซึมกลูโคส ป้องกันระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงฉับพลัน
ข้อควรระวังในการบริโภคเห็ดออรินจิ
แม้เห็ดออรินจิจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ แต่คนบางกลุ่มควรรับประทานอย่างระมัดระวัง ได้แก่
- ผู้มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องอืด หรือท้องเสีย ควรจำกัดปริมาณ เพื่อไม่ให้เกิดอาการแน่นท้อง
- ผู้ป่วยโรคไตหรือเกาต์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน เนื่องจากเห็ดมีโปรตีนและโพแทสเซียมในปริมาณสูง
ขอบคุณที่มาจาก SOHA