ราชาแห่งเห็ด ได้ฉายา “หอยเป๋าฮื้อมังสวิรัติ” ไทยหาซื้อง่าย-ราคาดี อัดแน่นด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มีประโยชน์มากล้น ดีต่อหัวใจและภูมิคุ้มกัน

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 รายงานจากสื่อต่างประเทศ ไม่จำเป็นต้องซื้อของแพง ก็สามารถได้รับคุณประโยชน์แบบจัดเต็ม วันนี้ ข่าวสดออนไลน์ พาทุกคนส่องประโยชน์จาก “เห็ดออรินจิ” หรือ “เห็ดนางรมหลวง” เจ้าของฉายา หอยเป๋าฮื้อมังสวิรัติ อุดมด้วยสารอาหารหลากหลายชนิด ดีต่อสุขภาพในหลายด้าน

เห็ดออรินจิได้รับฉายานี้เพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง โครงสร้างของเนื้อเห็ดแน่นคล้ายหอยเป๋าฮื้อ แต่ให้พลังงานต่ำและมีไขมันน้อย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพหรือรับประทานอาหารมังสวิรัติ

ภาพประกอบ

คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดออรินจิ

  • มี โปรตีนคุณภาพสูง ราว 2.7–3 กรัมต่อเห็ด 100 กรัม จึงเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ได้ดี
  • อุดมด้วย กรดอะมิโน 18 ชนิด รวมถึง 8 ชนิดจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ เช่น ไลซีน (Lysine) และวาลีน (Valine)
  • มี ใยอาหารมากกว่าผักทั่วไป 2–3 เท่า พร้อมด้วยคาร์โบไฮเดรต วิตามินสำคัญ (C, A, B, D, ไนอาซิน) และแร่ธาตุ เช่น โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียม

นอกจากนี้ เห็ดออรินจิ ยังส่งผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกันและหัวใจ เช่น

1. เสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง

เห็ดออรินจิเป็นแหล่งของ โพลีแซ็กคาไรด์ (Polysaccharides) ซึ่งมีบทบาทในการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ลิมโฟไซต์ (Lymphocyte) ช่วยเสริมการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน และลดความเครียดจากออกซิเดชันในระดับเซลล์

งานวิจัยยังพบว่า สารสกัดจากเห็ดออรินจิอาจช่วยยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่

2. ปกป้องหัวใจและช่วยควบคุมความดันโลหิต

เห็ดออรินจิมีสาร โลวาสแตติน (Lovastatin) และ เมวิโนลิน (Mevinolin) ซึ่งช่วยยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลภายในร่างกาย ส่งผลให้ระดับไขมันรวม ไตรกลีเซอไรด์ และคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) ลดลง

นอกจากนี้ ยังมี โพแทสเซียมสูง (ประมาณ 272 มก./100 กรัม) ซึ่งช่วยปรับสมดุลโซเดียมในร่างกาย ควบคุมความดันโลหิต ป้องกันภาวะหลอดเลือดแข็ง และลดความเสี่ยงโรคหัวใจ

ภาพประกอบ

ไม่เพียงเท่านี้ เห็ดออรินจิ ยังอัดแน่นไปด้วยประโยชน์ อาทิ

  • ช่วยควบคุมน้ำหนัก มีเพียง 40 กิโลแคลอรีต่อ 100 กรัม และใยอาหารสูง ทำให้อิ่มนาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก
  • ส่งเสริมการย่อยอาหาร ใยอาหารละลายน้ำช่วยกระตุ้นการขับถ่าย ป้องกันท้องผูก และรักษาสุขภาพลำไส้
  • บำรุงตับ สารโพลีแซ็กคาไรด์ช่วยลดระดับไขมันในเลือด ป้องกันภาวะไขมันพอกตับ และส่งเสริมการทำงานของตับ
  • บำรุงสมองและระบบประสาท อุดมด้วยวิตามินบีรวม ช่วยลดความเครียดและฟื้นฟูสมาธิ
  • เสริมสร้างกระดูกและฟัน มีวิตามิน D2 และแร่ธาตุแมกนีเซียม ซึ่งช่วยดูดซึมแคลเซียมและเพิ่มความแข็งแรงของกระดูก
  • ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ใยอาหารละลายน้ำช่วยชะลอการดูดซึมกลูโคส ป้องกันระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงฉับพลัน

ภาพประกอบ

ข้อควรระวังในการบริโภคเห็ดออรินจิ

แม้เห็ดออรินจิจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ แต่คนบางกลุ่มควรรับประทานอย่างระมัดระวัง ได้แก่

  • ผู้มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องอืด หรือท้องเสีย ควรจำกัดปริมาณ เพื่อไม่ให้เกิดอาการแน่นท้อง
  • ผู้ป่วยโรคไตหรือเกาต์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน เนื่องจากเห็ดมีโปรตีนและโพแทสเซียมในปริมาณสูง

ขอบคุณที่มาจาก SOHA

