แอสไพริน กับท่าทางการนอน ช่วยยื้อชีวิตจากหัวใจวายได้ หากอยู่คนเดียวแล้วต้องรอความช่วยเหลือ
วันที่ 24 ต.ค.68 เภสัชอาฟิว โพสต์คลิปแชร์ความรู้ลงใน TikTok @arfieldstar เกี่ยวกับการยื้อชีวิตตัวเอง หากเกิดอาการหัวใจวายขณะที่อยู่คนเดียว โดยระบุข้อความว่า “มีอาการหัวใจวาย แต่ยังมีสติ ทำตามนี้ก่อนสาย!”
โดยในคลิปผู้โพสต์อธิบายว่า ถ้าคุณมีอาการแน่นหน้าอก หรือหายใจลำบาก อาการปวดอาจจะร้าวมาที่คอ หลัง หรือว่าไหล่ รวมถึงบางคนอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนหัวร่วมด้วย
อย่างแรกเลย ถ้ายังมีสติให้รีบกดโทร 1669 โดยด่วน อย่างที่สอง ระหว่างรอการช่วยเหลือ สามารถทานยาแอสไพรินเพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดง
และอย่างสุดท้าย นอนลงและสงบสติอารมณ์ ถ้าทำได้ให้นอนตะแคงซ้ายและงอเข่า จะทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ง่ายขึ้น สิ่งที่ห้ามทำที่สุดคือ การกดทับหน้าอก หรือไอซ้ำๆ เพราะอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนหรืออาการรุนแรงขึ้นได้