แอสไพริน กับท่าทางการนอน ช่วยยื้อชีวิตจากหัวใจวายได้ หากอยู่คนเดียวแล้วต้องรอความช่วยเหลือ

วันที่ 24 ต.ค.68 เภสัชอาฟิว โพสต์คลิปแชร์ความรู้ลงใน TikTok @arfieldstar เกี่ยวกับการยื้อชีวิตตัวเอง หากเกิดอาการหัวใจวายขณะที่อยู่คนเดียว โดยระบุข้อความว่า “มีอาการหัวใจวาย แต่ยังมีสติ ทำตามนี้ก่อนสาย!”

โดยในคลิปผู้โพสต์อธิบายว่า ถ้าคุณมีอาการแน่นหน้าอก หรือหายใจลำบาก อาการปวดอาจจะร้าวมาที่คอ หลัง หรือว่าไหล่ รวมถึงบางคนอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนหัวร่วมด้วย

อย่างแรกเลย ถ้ายังมีสติให้รีบกดโทร 1669 โดยด่วน อย่างที่สอง ระหว่างรอการช่วยเหลือ สามารถทานยาแอสไพรินเพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดง

และอย่างสุดท้าย นอนลงและสงบสติอารมณ์ ถ้าทำได้ให้นอนตะแคงซ้ายและงอเข่า จะทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ง่ายขึ้น สิ่งที่ห้ามทำที่สุดคือ การกดทับหน้าอก หรือไอซ้ำๆ เพราะอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนหรืออาการรุนแรงขึ้นได้

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ธนาคารกรุงไทย ประกาศยุติให้บริการแอปพลิเคชัน "เป๋าตุง"
2

เพื่อนช็อก ขับรถผ่านเห็นไซเรนเปิด ชะโงกดู 2 นักศึกษา ม.ดังดับสลด
3

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
4

ราคาทองวันนี้ 24 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดีดขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
5

สาวเปิดใจชีวิตรัก 4 คนในบ้านเดียว ไม่รู้ใครคือพ่อของลูก แต่ช่วยกันเลี้ยงอย่างดี
6

โซเชียลลุกฮือ แฉ “ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก” ตบจริงกลางกอง– ชี้ฟัง “อัค อัครัฐ” เคยพูดไว้จำจนตาย
7

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 12 จังหวัด เตือน มรสุม ฝนตกหนักมาก
8

เปิด 3 สาเหตุ รักแร้คาร์บอน เกิดขึ้นได้อย่างไร ขัดให้ตายก็ไม่ออก แนะวิธีทำให้หาย
9

เปิดดวง 3 ราศี ดาวอังคารย้าย ร่ำรวยทวีคูณ เงินไหลเข้ารัวๆ ดวงจะได้ทรัพย์ใหญ่ รวยกะทันหัน
10

รู้จักตัวจริง อีฟ กาญจนา สถาวร ประธานมูลนิธิกันจอมพลัง จากแวดวงนางงาม สู่จิตอาสา