สายตรวจรถซิ่ง ตัวแรงโรงพักคลองหอยโข่ง แต่งเต็ม หนีให้ได้ถ้านายแน่จริง ชาวเน็ตแห่ตั้งคำถาม เจ้าตัวคอมเมนต์กลับ “ถ้าแต่งอยู่ในกรอบกฎหมายกำหนดไม่ผิด”

วันที่ 25 ต.ค.68 สมาชิก TikTok @akkaravin ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของ สภ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โพสต์คลิปโชว์รถกระบะของสายตรวจ ซึ่งถูกตกแต่งสไตล์รถซิ่ง พร้อมข้อความว่า “ตัวแรงสภ.คลองหอยโข่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

โดยในคลิปนั้น เป็นรถกระบะสายตรวจ ถูกแต่งสไตล์รถซิ่ง ทั้งตกแต่งสติ๊กเกอร์ด้านนอก แต่งเครื่อง ท่อ ล้อ เบรก รวมทั้งเบาะนั่งโดยสารภายในรถ และมีตัววัดรอบด้วย ก่อนจะขับออกตรวจตราท้องที่รับผิดชอบ

ขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก ถามว่าแต่งแบบนี้ไม่มีผิดกฎหมายหรือ ผู้โพสต์ก็ตอบว่า “ถ้าแต่งอยู่ในกรอบกฎหมายกำหนดไม่ผิดครับ” และมีคนบอกว่า “แต่งแบบคันนี้ไม่โดนจับแน่” ผู้โพสต์ก็ตอบว่า “ถูกต้องครับควันไม่ดำท่อไม่ดังผ่าน” และบอกอีกว่า “ส่วนใหญ่คนเข้าใจคำว่าการดัดแปลงรถ กับการแต่งรถคืออันเดียวกันจริงๆ ไม่ใช่ครับ”

แต่ก็มีหลายคนตั้งคำถามว่า ถ้าประชาชนแต่งแบบนี้บ้างจะโดนจับแปลงสภาพหรือไม่ เพราะมีคนคอมเมนต์ว่า “ดัดเเปลงสภาพท่อเเบบนี้ไม่ผิดหรอครับ ท่อเดิม พักเดิม ปลายเเต่งเหมือนในคลิป (ตร.ให้ข้อหาว่า ดัดเเปลงสภาพท่อไอเสีย ที่เเตกต่างจากที่จดไว้) และมีอีกหลายๆ คอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันนี้ด้วย

