“ขาดทุนของฉัน คือกำไรของแผ่นดิน” พระราชดำรัสพระพันปีหลวง ในโครงการฟาร์มตัวอย่าง สร้างโอกาสคนไทย
“โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ“ เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงได้รับทราบถึงความลำบากของราษฎรที่บ้านขุนแตะจึงได้เริ่มโครงการฟาร์มตัวอย่างแห่งแรก เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานให้แก่ชาวบ้าน
โครงการนี้ไม่เพียงเป็นแหล่งจ้างงาน แต่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมให้เป็นแหล่งผลิตอาหารให้แก่ชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นแหล่งจ้างแรงงานชาวบ้านที่ยากจน ช่วยให้มีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัว และยังสามารถนำความรู้กลับไปใช้พัฒนาที่ดินของตนเอง รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่กระจายรายได้กลับสู่ชุมชน
อย่างไรก็ตาม เมื่อครั้งที่มีผู้ถวายงานกราบบังคมทูลถึงข้อจำกัดในการจ้างแรงงานเพียง 40 คนเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุน พระองค์มีพระราชดำรัสด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมเมตตาถึงโครงการฟาร์มตัวอย่างว่า
“อย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉัน ฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมาก ๆ ขาดทุนของฉัน คือกำไรของแผ่นดิน”
พระราชดำรัสดังกล่าวสะท้อนถึงพระปณิธานแน่วแน่ของพระองค์ โดยไม่คำนึงถึงผลกำไรทางธุรกิจ และยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง
