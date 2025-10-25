เปิดตัวเลข ‘สแกมเมอร์’ 28 ชาติ 1,243 ชีวิต หนีทหารเมียนมาเข้าไทย หลังจากที่เคเคปาร์คถูกถล่ม

หน่วยเฉพาะกิจราชมนู กองกำลังนเรศวร (ฉก.ราชมนู กกล.นเรศวร) รายงานยอดบุคคลต่างชาติ (ต่างด้าว) ที่หลบหนีเข้าประเทศไทย จากการกวดล้างของทหารเมียนมา ในเคเคปาร์ค จ.เมียวดี ข้ามแม่น้ำเมย และทางช่องทางธรรมชาติ มาทาง อ.แม่สอด จ.ตาก

ตัวเลขล่าสุด เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา ยอดต่างด้าวที่เข้ามาในพื่นที่ฝั่งไทยมีจำนวน 1,243 คน แบ่งออกเป็น ผู้ชาย 1,084 คน ผู้หญิง 159 คน รวม 28 ประเทศ ดังนี้

1. อินเดีย 448 คน
2. จีน 183 คน
3. เวียดนาม 135 คน
4. แอฟริกาใต้ 5 คน
5. เอธิโอเปีย 117 คน
6. ปากีสถาน 46 คน
7. เนปาล 14 คน
8. ไทย 25 คน
9. กานา 7 คน
10. ศรีลังกา 7 คน
11. ฟิลิปปินส์ 66 คน
12. เมียนมา 5 คน
13. คาซัคสถาน 2 คน
14. บังกลาเทศ 3 คน
15. เคนยา 74 คน
16. คองโก 2 คน
17. รวันดา 3 คน
18. เซียร์ราลีโอน 4 คน
19. บุรุนดี 2 คน
20. ไนจีเรีย 7 คน
21. อินโดนีเซีย 27 คน
22. ลาว 15 คน
23. กินิ 1 คน
24. ยูกันดา 38 คน
25. ซิมบับเว 1 คน
26. ไลบิเรีย 1 คน
27. ทาจิกิสถาน 3 คน
28. ไต้หวัน 2 คน

