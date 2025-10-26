ควรรู้ไว้และปฏิบัติทันที! 6 ไลฟ์สไตล์ ลดความเสี่ยง ห่างไกลโรคมะเร็งเต้านม โรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยเป็นอันดับต้น ๆ และมีอัตราเสี่ยงเพิ่มทุกปี
มะเร็งเต้านม เป็นโรคอันดับต้น ๆ ที่คร่าชีวิตผู้หญิงทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมโดยเฉลี่ย 49 คนต่อวัน และเสียชีวิต 13 คนต่อวัน และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันมะเร็งเต้านมจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย
6 วิธีลดความเสี่ยงและป้องกันมะเร็งเต้านม
1) ตรวจเช็กมะเร็งเต้านมทุกปื
การตรวจเต้านมด้วยตัวเอง ทุกเดือนเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจ เพราะหากคลำเจอก้อนได้เร็วย่อมรักษาได้เร็ว นอกจากนี้ หลังอายุ 35 ปีขึ้นไปควรตรวจเต้านมกับแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางและตรวจแมมโมแกรม เพื่อเช็กความผิดปกติของเนื้อเยื่อเต้านม ทุก 2 – 3 ปี และหลังอายุ 40 ปีควรตรวจเป็นประจำทุกปี แต่ในกรณีที่มีคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งเต้านมควรต้องตรวจแมมโมแกรมทุกปีตั้งแต่อายุ 35 ปี เพราะหากพบเจอความผิดปกติจะได้รับมือให้ทันท่วงที
2) คุมน้ำหนักไม่ให้เกินเกณฑ์
น้ำหนักตัวมีความสัมพันธ์กับมะเร็งเต้านม จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า 1 ใน 5 หรือ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวที่เพิ่มสูงขึ้น และข้อมูลจากสมาคมการวิจัยเพื่อการป้องกันโรคมะเร็งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Institute for Cancer Research – AICR) ระบุว่าผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน เซลล์ไขมันยังคงผลิตและมีการหลั่งฮอร์โมนเข้าไปในกระแสเลือดอยู่ตลอดเวลา จึงกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ ผู้หญิงวัยนี้จึงควรคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เน้นกินโปรตีนที่ดีและลดปริมาณคาร์โบไฮเดรต
3) เลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์
อาหารจากพืชธรรมชาติ ธัญพืชไม่ขัดสี อาทิ ถั่วเหลือง เมล็ดแฟลกซ์ ฯลฯ รวมถึงเนื้อปลาช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมได้ โดยสัดส่วนการรับประทานอาหารที่แนะนำคือ กินผักผลไม้ 2 ใน 3 จากอาหารมื้อหลัก และกินเนื้อสัตว์เพียง 1 ใน 3 จากอาหารมื้อหลัก เพื่อให้อยู่ในระดับการกินอาหารที่พอดี นอกจากนี้การดื่มชาเขียวหรือชาดำ มีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยป้องกันการเกิดเซลล์ร้ายในร่างกายได้
4) ออกกำลังกายเป็นประจำ
การออกกำลังกายดีต่อสุขภาพและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลงได้ เมื่อผู้หญิงอยู่ในวัยหมดประจำเดือน การออกกำลังกายเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมได้ โดยไม่ต้องออกกำลังกายแบบหักโหม แต่ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ เน้นให้อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น แค่เดินเร็วก็เพียงพอแล้ว
5) ห่างสารพิษเข้าร่างกาย
ไม่ว่าจะเป็นสารพิษจากผักผลไม้ที่ผ่านยาฆ่าแมลงหรือสารพิษจากบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณผู้หญิงควรหลีกเลี่ยงทั้งหมดเพราะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมได้ควรใส่ใจดูแลตัวเองเลือกรับสิ่งที่ดีต่อร่างกายปรับพฤติกรรมให้ห่างจากสารพิษในร่างกาย
6) เสริมวิตามินลดเสี่ยง
อาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพเต้านมของผู้หญิงมีชื่อว่า Calcium D – Glucarate จากแคลเซียมและกรดกลูคาริกที่ร่างกายผลิตได้น้อย มักพบในพืชกระกูลกะหล่ำ เป็นต้น นอกจากลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม ยังช่วยให้ตับขับฮอร์โมนเอสโตรเจนส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปริมาณที่รับประทานควรเป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น นอกจากนี้วิตามินดี วิตามินซี วิตามินรวมสามารถรับประทานเสริมได้ แต่ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เช่นกัน
ที่มา:bangkokhospital