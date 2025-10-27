อุตุฯ พยากรณ์ 10 วันล่วงหน้า เตรียมรับมืออากาศแปรปรวน แนวโน้มฝนเพิ่มขึ้น เผยภาคไหนโดนบ้าง ช่วง 4-5 พ.ย.มวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ปกคลุม

วันที่ 27 ต.ค.2568 กรมอุตุนิยมวิทยา อัพเดทผลการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน และลมที่ระดับ 925 hPa (750 ม.) 10 วันล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2568 (ข้อมูลจากแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยา : TMD-WRFDA, init 2025102612)

เฉดสีแสดงปริมาณฝน (มิลลิเมตร)

  • สีเขียว = ฝนเล็กน้อย
  • สีแดง = ฝนหนัก (มากกว่า 35.1 มม.)

ภาพรวมสภาพอากาศ

ใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า (27 ต.ค. 68)

มวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง อุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้น และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว เหมาะแก่การท่องเที่ยวและสัมผัสอากาศหนาวในช่วงนี้

แนวโน้มฝนในระยะ 28 ต.ค. – 3 พ.ย. 68

ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่

  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประชาชนควรเตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวน และเกษตรกรควรวางแผนป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงฝนกลับมามากขึ้น ควรพกร่มหรือเสื้อกันฝนเมื่อต้องออกนอกบ้าน

ในช่วงนี้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ลมหนาว) ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาว ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพให้ดีในระยะนี้

ภาคใต้

เมื่อลมหนาวจากทางเหนือมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับแนวร่องมรสุมยังพาดผ่าน และมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนบน ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบน

ต้องระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

แนวโน้มปลายช่วง (4–5 พ.ย. 68)

จะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง แต่กำลังไม่แรงมาก
ช่วงแรกยังคงมีฝนประปรายก่อนที่อากาศจะเริ่มเย็นลงเล็กน้อย

อุตุฯ พยากรณ์ 10 วันล่วงหน้า เตรียมรับมืออากาศแปรปรวน แนวโน้มฝนเพิ่มขึ้น

อุตุฯ พยากรณ์ 10 วันล่วงหน้า เตรียมรับมืออากาศแปรปรวน แนวโน้มฝนเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามการปรับปรุงของแบบจำลอง ใช้เป็นแนวทางประกอบการติดตามสภาพอากาศและการพยากรณ์ในระยะต่อไป

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
2

สาวฟื้นจากสโตรก ตกใจตัวเองพูดสำเนียงไทย รักษาเป็นปีไม่หาย เป็นโรคหายาก
3

หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
4

ตร.เร่งหาสาเหตุ หลังพบมัคนายกวัด-ภรรยาถูกยิงดับ 2 ศพในบ้าน
5

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์
6

รวบหนุ่มแสบ ขับรถปาดหน้าเอาปืนยิงใส่ ประวัติโชกโชนใส่กำไลEM-พกปืนตลอดเวลา
7

ผู้เชี่ยวชาญเผย 3 เมนูอาหารเช้า ทานแล้ว ลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หาซื้อง่าย
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 16 จังหวัด ฝนถล่ม ระวังอันตราย
9

กรมอุตุนิยมวิทยา สภาพอากาศพรุ่งนี้ เปิดชื่อจังหวัดฝนฟ้าคะนอง ใต้หนัก 60%
10

เกิดจากอะไร? ‘ดอกเล็บ’ จุดขาวบนเล็บ แปลว่าขาดวิตามินจริงหรือไม่