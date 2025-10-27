อุตุฯ พยากรณ์ 10 วันล่วงหน้า เตรียมรับมืออากาศแปรปรวน แนวโน้มฝนเพิ่มขึ้น เผยภาคไหนโดนบ้าง ช่วง 4-5 พ.ย.มวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ปกคลุม
วันที่ 27 ต.ค.2568 กรมอุตุนิยมวิทยา อัพเดทผลการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน และลมที่ระดับ 925 hPa (750 ม.) 10 วันล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2568 (ข้อมูลจากแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยา : TMD-WRFDA, init 2025102612)
เฉดสีแสดงปริมาณฝน (มิลลิเมตร)
- สีเขียว = ฝนเล็กน้อย
- สีแดง = ฝนหนัก (มากกว่า 35.1 มม.)
ภาพรวมสภาพอากาศ
ใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า (27 ต.ค. 68)
มวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง อุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้น และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว เหมาะแก่การท่องเที่ยวและสัมผัสอากาศหนาวในช่วงนี้
แนวโน้มฝนในระยะ 28 ต.ค. – 3 พ.ย. 68
ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประชาชนควรเตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวน และเกษตรกรควรวางแผนป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงฝนกลับมามากขึ้น ควรพกร่มหรือเสื้อกันฝนเมื่อต้องออกนอกบ้าน
ในช่วงนี้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ลมหนาว) ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาว ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพให้ดีในระยะนี้
ภาคใต้
เมื่อลมหนาวจากทางเหนือมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับแนวร่องมรสุมยังพาดผ่าน และมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนบน ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบน
ต้องระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
แนวโน้มปลายช่วง (4–5 พ.ย. 68)
จะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง แต่กำลังไม่แรงมาก
ช่วงแรกยังคงมีฝนประปรายก่อนที่อากาศจะเริ่มเย็นลงเล็กน้อย
หมายเหตุ: ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามการปรับปรุงของแบบจำลอง ใช้เป็นแนวทางประกอบการติดตามสภาพอากาศและการพยากรณ์ในระยะต่อไป