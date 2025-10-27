สุดอาลัย อินฟลูฯสาวลูกครึ่งวัย19 ทายาทตระกูลดังฟิลิปปินส์จบชีวิตเศร้า พ่อผู้ประกาศข่าวดังโพสต์บีบหัวใจสูญเสียลูกสาว สะเทือนใจคลิปสุดท้าย
จากกรณีเรื่องราวสลด เอ็มมาน อาติเอนซา (Emman Atienza) อินฟลูเอนเซอร์สาวลูกครึ่งไต้หวัน–ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบในหมู่คนรุ่นใหม่ ถูกพบเสียชีวิตที่บ้านพักในนครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา วัยเพียง 19 ปี
โดย คิม อาติเอนซา (Kim Atienza) ผู้ประกาศข่าวชื่อดังของฟิลิปปินส์ ผู้เป็นบิดา และ เฟลิเซีย หง อาติเอนซา (Felicia Hung Atienza) นักธุรกิจและนักการศึกษาชาวไต้หวัน ผู้เป็นมารดาและครอบครัวโพสต์ผ่านโซเชียล เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ข้อความสุดเศร้าบีบหัวใจกับการสูญเสียว่า
“ด้วยความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้ง เราขอแจ้งข่าวการจากไปของลูกสาวและน้องสาวสุดที่รักของเรา เอ็มมาน เธอเป็นแสงสว่าง ความอบอุ่น และความรักในชีวิตของเรา เธอทำให้ผู้คนมากมายรู้สึกว่ามีคนเข้าใจและอยู่เคียงข้าง”
ขณะที่ผลชันสูตรศพของเจ้าหน้าที่ลอสแอนเจลิสยืนยันว่า สาเหตุการเสียชีวิตคือการจบชีวิตตัวเอง โดยเอ็มมาน มาจากตระกูลผู้มีชื่อเสียงในฟิลิปปินส์ ปู่เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองมะนิลาและนักการเมืองชื่อดัง ด้วยฐานะทางสังคมและหน้าตาสวยมีสไตล์ทำให้กลายเป็นเน็ตไอดอลตั้งแต่วัยรุ่น โซเชียลทั้ง TikTok มีผู้ติดตามกว่า 1 ล้าน Instagram 2.8 แสน คอนเทนต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์หรูหรา แต่ก็มีการพูดถึงเรื่องสุขภาพจิต ถือเป็นเสียงสะท้อนคนรุ่นใหม่
ช่วงปลายปีที่แล้ว เอ็มมาน เจอดราม่าหนักในสื่อฟิลิปปินส์ จากคลิปกับเพื่อน ๆ คนดังเล่นเกมที่ร้านอาหารญี่ปุ่นหรูในกรุงมะนิลา กับการเดาใบเสร็จ ซึ่งมีมูลค่าสูง 133,000 เปโซ กระทั่งเกิดดราม่าวิจารณ์อวดรวย ขณะที่รายได้คนฟิลิปปินส์ต่ำกว่านั้นมาก จากนั้นมีการลบคลิปและพักการใช้งานโซเชียลชั่วคราว และต่อมามีการปฏิเสธข่าวลือที่ว่าครอบครัวร่ำรวยจากการเมือง
เอ็มมาน ล่าสุดย้ายไปอยู่ลอสแอนเจลิส เริ่มสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับชีวิตในต่างแดน ศิลปะ สุขภาพจิต คลิปสุดท้ายยังเผยกิจกรรมกลางแจ้ง ปีนเขา และใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆ
ภายใต้ลุกส์สาวที่มีความมั่นใจ เอ็มมาน เคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่า มีปัญหาด้านสุขภาพจิต “มีบางความรู้สึกที่พูดยากเหลือเกิน”
ทั้งนี้ ทั้งพ่อและแม่ของเอ็มมานยังได้โพสต์คลิปล่าสุดรำลึกถึงบทสัมภาษณ์ของลูกสาว แคปชั่นว่า “And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.
Friedrich Nietzsche
Just a little kindness.”
ขณะที่โพสต์คลิปลูกสาวร้องเพลง พร้อมแคปชั่นสุดเศร้ามากๆอีกว่า “The Lord gave and the Lord has taken away; may the name of the Lord be praised.”
ทั้งยังโพสต์ภาพลูกสาว พร้อมแคปชั่นด้วยว่า “Bravest hearts build others – not break them . #choosekindness” ท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมอาลัย เอ็มมาน อย่างต่อเนื่องสุดเศร้า
