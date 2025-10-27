ชื่นชมบริษัท! CEO ประกาศขอความร่วมมือพนักงานแต่งกายไว้อาลัย พร้อมแจกเงินสนับสนุนกรณีพิเศษให้ทุกคนจัดซื้อชุด

ในโซเชียลแห่ชม พี่ฝุ่ง นักวิจัย&CEO บริษัท อมต อินโนเวชั่น จำกัด ที่ทำเรื่องสกินแคร์ มีผู้ติดตามในช่อง ติ๊กต็อก 821.2K และถูกใจ 8.8M ได้โพสต์ข้อความประกาศถึงพนักงานในการแต่งกายไว้อาลัย พร้อมเงินสนับสนุนให้พนักงานไปซื้อชุดด้วยว่า

“ประกาศถึงพนักงานทุกคน
#ขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกายไว้อาลัย และ #เงินสนับสนุนกรณีพิเศษ
บริษัท อมต อินโนเวชั่น จำกัด ขอความร่วมมือพนักงานทุกท่าน ร่วมแสดงความไว้อาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการแต่งกายไว้อาลัยด้วยชุดสุภาพโทน ”ขาว-ดำ“ หรือ สวมใส่เสื้อยูนิฟอร์มบริษัท พร้อมกางเกงหรือกระโปรงที่มีความยาวเหมาะสม และเป็นโทน ”ขาว-ดำ“ เพื่อถวายความอาลัยเป็นระยะเวลา 90 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2568 จนถึงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2569”

“ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการสมทบทุนเงินสนับสนุนให้แก่พนักงานทุกท่าน เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท สำหรับใช้ในการจัดซื้อเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ เพื่อให้อยู่ในความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว โดยพนักงานสามารถนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงต่อฝ่ายบัญชี เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบของบริษัท”

โดยมีคอมเมนต์เข้ามาชื่นชม อาทิ ดีจังเลยค่ะ บริษัทไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานเลย , พี่ฝุ่งCEOที่น่ารักชื่นชม มากคะ AMTอุดหนุนกันยาวไปๆๆๆๆ เป็นต้น

