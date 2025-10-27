หนุ่มจีนสุดจะทน! ตัดสินใจฟ้องหย่าเมีย หลังอีกฝ่ายงมงายขั้นหนัก เชื่อหมอดูออนไลน์ กล่าวหาว่าแอบนอกใจ ไปมีชู้-ซื้อบริการทางเพศ

สำนักข่าวต่างประเทศ ได้รายงานเรื่องราวของชายรายหนึ่งที่ยื่นฟ้องหย่าภรรยาของตนเอง หลังถูกกล่าวหาว่านอกใจไปซื้อประเวณี โดยมีต้นเหตุมาจากการที่ภรรยาไปดูดวงกับหมอดูทางออนไลน์

โดยเธอใช้เงิน 500 หยวน (ประมาณ 2.2 พันบาท) ไปปรึกษากับหมอดูรายหนึ่ง ซึ่งหมอดูบอกกับเธอว่าสามีของเธอกำลังมีชู้ หลังจากจ่ายเงินไปแล้ว เธอจึงเชื่ออย่างสนิทใจว่าผลการทำนายต้องแม่นยำ ไม่เพียงเท่านั้นหมอดูออนไลน์ยังบอกกับภรรยาว่าเขาเข้าพักในโรงแรมกับผู้หญิงคนอื่นและยังกล่าวหาว่าเขาซื้อประเวณีอีกด้วย

เมื่อภรรยายังคงเชื่อในคำทำนาย และโทรหาหมอดูรายนี้ไม่หยุด สามีจึงทนไม่ไหวเพราะรู้สึกถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม สามีจึงไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจ ต่อมาตำรวจได้วิพากษ์วิจารณ์หญิงคนดังกล่าวถึงพฤติกรรมที่งมงาย และท้ายที่สุดก็ได้ช่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งกัน

คดีนี้ก่อให้เกิดการถกเถียงกันบนโลกออนไลน์ มีคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “สามีคนนี้ดูเหมือนจะถูกกระทำผิดจริง ๆ แต่เอาจริง ๆ แล้ว ภรรยาอาจจะแค่กำลังหาคำสารภาพอยู่ก็ได้” อีกคนเสริมว่า “ถ้าคุณนอกใจจริงๆ ก็จงสำนึกผิดอย่างจริงใจและแก้ไขมันซะ ถ้าไม่ก็หย่ากับภรรยาแบบนั้นไป”

อีกคนเล่าประสบการณ์ของตัวเองว่า “ฉันเคยฝันว่าสามีอยู่กับผู้หญิงคนอื่น! ฉันตื่นขึ้นมาแล้วไม่สนใจเขาเลยทั้งวัน พอเขาถามว่าทำไม ฉันก็ทำให้เขาโกรธ แถมยังหัวเราะอยู่ตลอดเวลาอีกต่างหาก”

ในกรณีที่คล้ายคลึงกันที่รายงานในเดือนกรกฎาคม หญิงนามสกุล Chai จากจีนตอนกลางเชื่อคำทำนายของผู้เชี่ยวชาญการดูดวงที่อ้างว่าเธอสามารถทำนายความไม่ซื่อสัตย์ของสามีได้ ซึ่งต่อมาเธอก็ได้ยืนยันคำกล่าวอ้างดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หลังจากหย่าร้างกับสามีและได้รับเงินชดเชยกว่า 900,000 หยวน (ประมาณ 4.1 ล้านบาท) เธอก็ถูกหมอดูคนเดียวกันหลอกลวงเงินไปกว่า 800,000 หยวน (ประมาณ 3.6 ล้านบาท)

ที่มา: scmp

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
2

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
3

ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
4

หนุ่มหมดสติ ดับคาพวงมาลัยกลางถนน เพื่อนช็อกหนักนั่งมาด้วยกัน ประคองรถเข้าข้างทาง
5

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
6

หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
7

สาวฟื้นจากสโตรก ตกใจตัวเองพูดสำเนียงไทย รักษาเป็นปีไม่หาย เป็นโรคหายาก
8

ด่วน! ตำรวจวิสามัญคนร้ายคดียาเสพติด เสียชีวิต 1 ราย ในพื้นที่ สน.ตลิ่งชัน
9

สส.ประชาชน ชี้รัฐบาลพลาดมาก 'อนุทิน' เซ็น MOU แรร์เอิร์ธ เสียเปรียบสหรัฐฯ อย่างหนัก
10

เปิดดวงชะตา 5 ราศี หลัง 26 ตุลาคม ดาวอังคารย้าย สมหวังกับสิ่งที่รอ