หนุ่มจีนสุดจะทน! ตัดสินใจฟ้องหย่าเมีย หลังอีกฝ่ายงมงายขั้นหนัก เชื่อหมอดูออนไลน์ กล่าวหาว่าแอบนอกใจ ไปมีชู้-ซื้อบริการทางเพศ
สำนักข่าวต่างประเทศ ได้รายงานเรื่องราวของชายรายหนึ่งที่ยื่นฟ้องหย่าภรรยาของตนเอง หลังถูกกล่าวหาว่านอกใจไปซื้อประเวณี โดยมีต้นเหตุมาจากการที่ภรรยาไปดูดวงกับหมอดูทางออนไลน์
โดยเธอใช้เงิน 500 หยวน (ประมาณ 2.2 พันบาท) ไปปรึกษากับหมอดูรายหนึ่ง ซึ่งหมอดูบอกกับเธอว่าสามีของเธอกำลังมีชู้ หลังจากจ่ายเงินไปแล้ว เธอจึงเชื่ออย่างสนิทใจว่าผลการทำนายต้องแม่นยำ ไม่เพียงเท่านั้นหมอดูออนไลน์ยังบอกกับภรรยาว่าเขาเข้าพักในโรงแรมกับผู้หญิงคนอื่นและยังกล่าวหาว่าเขาซื้อประเวณีอีกด้วย
เมื่อภรรยายังคงเชื่อในคำทำนาย และโทรหาหมอดูรายนี้ไม่หยุด สามีจึงทนไม่ไหวเพราะรู้สึกถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม สามีจึงไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจ ต่อมาตำรวจได้วิพากษ์วิจารณ์หญิงคนดังกล่าวถึงพฤติกรรมที่งมงาย และท้ายที่สุดก็ได้ช่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งกัน
คดีนี้ก่อให้เกิดการถกเถียงกันบนโลกออนไลน์ มีคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “สามีคนนี้ดูเหมือนจะถูกกระทำผิดจริง ๆ แต่เอาจริง ๆ แล้ว ภรรยาอาจจะแค่กำลังหาคำสารภาพอยู่ก็ได้” อีกคนเสริมว่า “ถ้าคุณนอกใจจริงๆ ก็จงสำนึกผิดอย่างจริงใจและแก้ไขมันซะ ถ้าไม่ก็หย่ากับภรรยาแบบนั้นไป”
อีกคนเล่าประสบการณ์ของตัวเองว่า “ฉันเคยฝันว่าสามีอยู่กับผู้หญิงคนอื่น! ฉันตื่นขึ้นมาแล้วไม่สนใจเขาเลยทั้งวัน พอเขาถามว่าทำไม ฉันก็ทำให้เขาโกรธ แถมยังหัวเราะอยู่ตลอดเวลาอีกต่างหาก”
ในกรณีที่คล้ายคลึงกันที่รายงานในเดือนกรกฎาคม หญิงนามสกุล Chai จากจีนตอนกลางเชื่อคำทำนายของผู้เชี่ยวชาญการดูดวงที่อ้างว่าเธอสามารถทำนายความไม่ซื่อสัตย์ของสามีได้ ซึ่งต่อมาเธอก็ได้ยืนยันคำกล่าวอ้างดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หลังจากหย่าร้างกับสามีและได้รับเงินชดเชยกว่า 900,000 หยวน (ประมาณ 4.1 ล้านบาท) เธอก็ถูกหมอดูคนเดียวกันหลอกลวงเงินไปกว่า 800,000 หยวน (ประมาณ 3.6 ล้านบาท)
ที่มา: scmp