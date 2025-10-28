ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบคุรุสภา ค่าตอบแทนทดสอบวิชาชีพครู 2568 จัดทำผังสร้างแบบทดสอบ คนละ 1 พันบาทต่อครั้ง สร้างข้อสอบข้อละ 200 บาทต่อชุด
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 142 ตอนพิเศษ 343 ง เมื่อวันที่ 27 ต.ค.68 เผยแพร่ระเบียบใหม่ของคณะกรรมการคุรุสภาว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2568
พร้อมบัญชีแนบท้ายว่า ด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2568 ลงนามโดยศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา
ระเบียบดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงค่าตอบแทนในการดำเนินการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบดังกล่าวเพิ่มเติม
อาศัยอำนาจตามความในกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 คณะกรรมการคุรุสภา จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2568”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนในการดำเนินการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา พ.ศ. 2553
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
สำหรับสาระสำคัญในระเบียบนี้ระบุถึง “ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบตามระเบียบนี้
ส่วน “ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ
“การทดสอบ” หมายความว่า การสร้างเครื่องมือการทดสอบและการจัดการทดสอบตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
“การสร้างเครื่องมือการทดสอบ” หมายความว่า การจัดทำผังการสร้างแบบทดสอบการสร้างข้อสอบ การแปลแบบทดสอบ การจัดทำคลังข้อสอบ หรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือการทดสอบ
“การจัดการทดสอบ” หมายความว่า การจัดสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ การประกาศผลการทดสอบ การวิเคราะห์ผลการทดสอบ การจัดทำรายงานผลการจัดการทดสอบ หรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทดสอบ
นอกจากนี้ ในข้อ 7 ยังระบุว่า ในกรณีที่เห็นสมควรและเป็นประโยชน์ต่องานของคุรุสภา เลขาธิการอาจกำหนดรายการค่าตอบแทนในการทดสอบเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ โดยให้นำอัตราค่าตอบแทนแนบท้ายระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม และอาจจ่ายค่าตอบแทนในการทดสอบนอกเหนือจากที่กำหนดในระเบียบนี้ก็ได้ โดยเพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละ 50 ของอัตราค่าตอบแทนนั้นๆ
ส่วนบัญชีแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2568 ระบุรายการดังนี้ เช่น การสร้างเครื่องมือการทดสอบ ในส่วนของการจัดทำผังการสร้างแบบทดสอบ ให้จ่ายอัตราค่าตอบแทนคนละ 1,000 บาทต่อครั้ง
การสร้างข้อทดสอบ ข้อละ 200 บาท กรณีข้อสอบที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเพิ่มข้อละ 100 บาท ส่วนการคัดเลือกข้อสอบ ได้รับอัตราค่าตอบแทนข้อละ 100 บาทต่อชุดคณะกรรมการหรือชุดผู้ทรงคุณวุฒิ การบรรณาธิการกิจแบบทดสอบ คนละ 50 บาทต่อหน้า
การแปลแบบทดสอบ 1.ค่าแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หน้าละ 400 บาทต่อชุดคณะกรรมการหรือชุดผู้ทรงคุณวุฒิ 2.ค่าแปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หน้าละ 500 บาทต่อชุดคณะกรรมการ เป็นต้น
ส่วนการจัดทำสอบ ทั้งการปฎิบัติงานและติดตามการจัดทดสอบ ตั้งแต่ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงจนถึงไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงได้รับค่าตอบแทนคนละ 200-800 บาทต่อวัน การตรวจกระดาษคำตอบ การตรวจให้คะแนนและแปลผล ได้รับคนละ 2,000 บาท/ครั้ง การจัดทำประกาศผลการทดสอบได้รับค่าตอบแทนคนละ 1,000 บาท/ครั้ง (ดูรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายเพิ่มเติม)