หลวงปู่ปราโมทย์ ลาออก เจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม ชี้ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ยืนยันไม่เกี่ยวกับเรื่องสีกา-เงิน จากนี้ขอทำงานเผยแพร่อย่างเดียว

ชลบุรี – หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม โพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจ ระบุว่าดังนี้

มีอีกเรื่องหนึ่งประกาศให้รู้ หลวงพ่อลาออกจากเจ้าอาวาสแล้ว ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

แล้วก็พระอาจารย์อ๊าได้รับแต่งตั้งให้รักษาการเจ้าอาวาส วัดอย่างวัดราษฎร์ต้องรักษาการ 1 ปี ถึงจะตั้งเป็นสมภารตัวจริง

หลวงพ่อลาออกไม่ใช่หนีสีกา ไม่ได้มีพวกสีกา ไม่ได้ถูกเรื่องโกงเงิน ไม่มี ที่จริงไปกราบเรียนท่านเจ้าคณะจังหวัดเอาไว้ตั้งแต่ปี 2566 บอกว่าถ้าพระอาจารย์อ๊าได้ 20 พรรษา หลวงพ่อขอออก หลวงพ่อเหนื่อยเต็มทีแล้ว

ขอทำงานเผยแพร่อย่างเดียว งานวัดยุ่งจะตายไป ส้วมแตกก็เดือดร้อนสมภาร คนมาทิ้งขยะ เอาหมามาปล่อย สารพัดเลย เดี๋ยวก็ถูกเรียกประชุม เดี๋ยวสั่งโน้นสั่งนี้ เวียนหัว พูดมากก็ไม่ดี เจ็บคอ ตอนนี้สดชื่นมาก ครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านทำตัวอย่าง อย่างหลวงปู่มั่น ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง แล้วเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วย

ถึงวันหนึ่ง ท่านเป็นอุปัชฌาย์ท่านบวชพระได้ 1 องค์ แล้วท่านก็ลาออกหมดเลย ไปอยู่ในป่า ครูบาอาจารย์อีกองค์ของหลวงพ่อ ก็หลวงพ่อเกษม เขมโก ท่านเป็นเจ้าอาวาส แล้วท่านบอกการเป็นเจ้าอาวาส มันไม่ได้เหมาะกับท่าน ท่านอยากสงบ ท่านก็ออกไปอยู่ในป่าช้าที่สุสานไตรลักษณ์

หลวงพ่อที่บอกท่านไว้ตั้งแต่ปี 2566 ว่าลาออกในปี 2568 นี้ รวมแล้ว 3 พรรษาพอดี ช่วงนั้นก็รอพระอาจารย์อ๊าให้พร้อมทุกด้าน ตอนนี้พระอาจารย์อ๊าก็พร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ทั้งการปฏิบัติ ทั้งการเผยแพร่ ทั้งการดูแลพระ ดูแลวัด ดูแลโยม ที่จริงทำมาก่อน ส่วนใหญ่งานในวัด พระอาจารย์อ๊าทำมาตลอด หลวงพ่อไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไร แต่มันก็มีเรื่องจุกจิกเยอะ

ก็คำว่า ‘สมภาร’ มาจากคำว่า ‘สมภาระ’ แปลว่าผู้มีภาระเสมอ ฟังแล้วไม่ดีเลยใช่ไหม คนส่วนใหญ่ก็อยากเป็นสมภาร พระกรรมฐานไม่มีใครอยากเป็นหรอก แต่มันก็จำเป็นต้องเป็น อาจารย์อ๊าก็ยังหนุ่ม ยังมีแรงต่อสู้ได้อีกเยอะ

หลวงพ่ออยากรีไทร์มานานแล้ว พระอาจารย์อ๊าก็แข็งแรงแล้ว เราก็รีไทร์ได้แล้ว”

หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม

