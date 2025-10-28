เช็กลิสต์ ร้านบุฟเฟ่ต์ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เริ่มแล้ววันนี้ ให้คุณอิ่มอร่อยได้ในราคาครึ่งเดียว
โครงการ “คนละครึ่งพลัส” เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2568 ผ่านแอป “เป๋าตัง” โดยรัฐช่วยจ่าย 50% ประชาชนออกเองอีกครึ่งหนึ่ง ใช้ได้สูงสุดวันละ 400 บาท กระทรวงการคลังเตือนใช้สิทธิตามเงื่อนไขเท่านั้น ห้ามแลกเงินสดหรือซื้อสินค้าต้องห้าม
รวบรวม ร้านบุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง ชาบู และซีฟู้ดในกรุงเทพฯ ที่เข้าร่วมโครงการ ให้คุณอิ่มอร่อยได้ในราคาครึ่งเดียว
1.ตุ้ยหมูกระทะ สาขาสำเพ็ง 2
ที่ตั้ง : ซอยสำเพ็ง 2 ซอย 3 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน
เวลาเปิดบริการ : 13.00-22.00 น.
2.แนวตั้งหมูกระทะ-เกษตรฯ
ที่ตั้ง : ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
เวลาเปิดบริการ : 16.00-22.00 น.
3.อู่ข้าว อู่น้ำ ซีฟู้ดหมูกระทะ เพชรเกษม
ที่ตั้ง : ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
เวลาเปิดบริการ : 16.00-24.00 น.
4.ยักษ์คู่ หมูกระทะ-พระราม 8
ที่ตั้ง : ถนนอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
เวลาเปิดบริการ : 16.00-24.00 น.
5.ร้านเบอร์หนึ่ง อาหารอีสาน จิ้มจุ่ม หมูกระทะ
ที่ตั้ง : แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
เวลาเปิดบริการ : 14.00-24.00 น.
6.ตั้งใจใหญ่ หมูกระทะ (Tongue Jai Yai Mookata)
ที่ตั้ง : ซอยสีลม 5 แขวงสีลม เขตบางรัก
เวลาเปิดบริการ : 16.00-24.00 น.
7.บุญมีหมูกระทะ
ที่ตั้ง : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ
เวลาเปิดบริการ : 10.00-21.30 น.
8.นายเบียร์หมูกระทะ ประดิพัทธ์
ที่ตั้ง : ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท
เวลาเปิดบริการ : 10.00-01.00 น.
9.อ้วนตึ้ง หมูกระทะ
ที่ตั้ง : แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
เวลาเปิดบริการ : 16.00-22.00 น.
10.ไดโน หมูกระทะ พระราม 3
ที่ตั้ง : ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
เวลาเปิดบริการ : 16.30-23.00 น.
11.ตี๋เล็กบ่อตกกุ้ง หมู+เนื้อกระทะ นนทรี 16
ที่ตั้ง : ซอยช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
เวลาเปิดบริการ : 00.00-06.00 น./15.00-24.00 น.
12.ร่ำรวยหมูกระทะ
ที่ตั้ง : ถนนเทอดไท 81/1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
เวลาเปิดบริการ : 16.00-21.00 น.
13.โพธิ์แก้วหมูกระทะ สาขาวังหิน
ที่ตั้ง : ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว
เวลาเปิดบริการ : 16.00-02.00 น.
14.JinJin หมูกระทะ เอกชัย 69
ที่ตั้ง : ซอยเอกชัย 69 แขวงแสมดำ เขตบางบอน
เวลาเปิดบริการ : 15.00-24.00 น.
15.ท่านขุน หมูกระทะ
ที่ตั้ง : ซอยลาดพร้าว 64 แยก 11 แขวงวังทองหลาง
เวลาเปิดบริการ : 16.00-24.00 น.
16. 3 ชั้นหมูกระทะ Buffet รามคำแหง 65
ที่ตั้ง : ซอยมหาดไทย ลาดพร้าว 122 แยก 18 แขวงพลับพลา
เวลาเปิดบริการ : 17.00-03.00 น.
17.ป.หมูกระทะ สาขาลาซาล
ที่ตั้ง : ถนนลาซาล ซอย 2 แขวงบางนาใต้
เวลาเปิดบริการ : 16.00-23.00 น.
18.หมูกระทะอิ่มเฮงบางนา เจ้ตอต้อ
ที่ตั้ง : ซอยสุขุมวิท 103 แขวงบางนาเหนือ
เวลาเปิดบริการ : 08.00-21.00 น.
19.เนียร หมูกระทะอุดร สาขา 9-อุดมสุข
ที่ตั้ง : ถนนอุดมสุข แขวงบางจาก เขตพระโขนง
เวลาเปิดบริการ : 16.00-23.00 น.
20.หื้มมม หมูกระทะ-สาขาอุดมสุขวอล์ค
ที่ตั้ง : อุดมสุขวอล์ค แขวงบางจาก เขตพระโขนง
เวลาเปิดบริการ : 17.00-24.00 น.
21.ตาดำ หมูกระทะ
ที่ตั้ง : แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
เวลาเปิดบริการ : 16.00-02.00 น.
22. ก.39 หมูกะทะ สาขาเกษตร-นวมินทร์
ที่ตั้ง : ซอยประเสริฐมนูกิจ 39 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
เวลาเปิดบริการ : 16.00-23.00 น.
ราคา : บุฟเฟต์ 258 บาท อิ่มไม่อั้น ไม่จำกัดเวลา
เงื่อนไขการใช้ คนละครึ่งพลัส เติมเงินเข้า G-Wallet ในแอป “เป๋าตัง” ก่อนใช้จ่าย เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 11 พฤศจิกายน 2568 ไม่เช่นนั้นสิทธิจะถูกตัด ตรวจสอบรายชื่อร้านที่เข้าร่วมโครงการทุกครั้งก่อนชำระเงิน ใช้สิทธิได้วันละไม่เกิน 400 บาทต่อคน แนะนำให้ใช้สิทธิในมื้อกลางวันหรือเย็นเพื่อใช้วงเงินให้ครบ
