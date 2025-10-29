เปิดสาเหตุ ทำไมลุกไว แล้วภาพตัด วูบไป แทบจะล้ม แล้วถ้าเป็นบ่อย มันบ่งบอกถึงอะไร? แนะใครที่มีอาการมากอย่าลืมไปพบแพทย์ ควรลุกช้าๆ ล้มมาไม่คุ้ม

เพจ Tensia โพสต์ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ความว่า ทำไมลุกไวๆ แล้วภาพตัด วูบไป แทบจะล้ม แล้วถ้าเป็นบ่อย มันบ่งบอกถึงอะไร?

ตอนเช้าๆ คงเคยมีเหตุการณ์ที่ต้องลุกจากเตียงไวๆ โดยเฉพาะตอนที่รู้สึกว่าตื่นสายแล้ว พอลุกขึ้นไวไป บางทีวูบๆ แป๊บนึง บ้างก็วูบอยู่นาน เกิดจากอะไร?

ตอนนอน

  • เลือดจากขากลับสู่หัวใจได้ง่าย ไม่ต้องต้านแรงโน้มถ่วง
  • ปริมาตรเลือดที่ไหลเวียนจึงมากขึ้นเทียบกับตอนยืน
  • หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอ

ลุกขึ้นยืนเฉียบพลัน

  • เลือดกลับหัวใจยากขึ้น เพราะระบบหลอดเลือดดำความดันต่ำ ต้องเจอกับแรงโน้มถ่วงที่ต้านเอาไว้
  • ปริมาตรเลือดที่ไหลเวียนลดลง เพราะบางส่วนจะกองอยู่ที่ขา
  • หัวใจได้รับเลือดน้อยลง จึงสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงน้อยลง
  • เลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลง

-วูบที่เกิดขึ้นทันทีมักเกิดจาก แรงโน้มถ่วงกระทำต่อเลือดที่กำลังไหลขึ้นไปเลี้ยงสมองทันที
-วูบที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเริ่มเกิดจากผลจาการที่เลือดกลับหัวใจน้อย

หลายคนไม่มีอาการนี้เลย ทั้งๆที่หัวใจน่าจะได้เลือดน้อยลง เพราะ

  • ทันทีที่หัวใจสูบฉีดเลือดออกไปน้อย เซนเซอร์ความดันจะตรวจจับได้ (Baroreceptor)
  • เซนเซอร์จะส่งสัญญาณความถี่น้อยลงไปยังก้านสมอง ก้านสมองจึงรู้ว่าตอนนี้ความดันลดลง
  • ก้านสมองจึงสั่งให้ไขสันหลังเพิ่มระบบประสาท sympathetic
  • ระบบประสาทสั่งให้หลอดเลือดตีบเพิ่มความต้านทาน และหัวใจบีบแรงและเร็วขึ้น สูบฉีดมากขึ้น เลือดจึงไปเลี้ยงสมองปกติ

ดังนั้นบางคนอาจจะรู้สึกใจเต้นไวขึ้นตอนที่ลุกขึ้นไวๆ

บางคนที่มีอาการรุนแรงมักจะแสดงถึงกลไกการปรับตัวนี้เสียไป ซึ่งอาจจะเกิดจาก

  • ปริมาตรเลือดน้อยเกินไป ทำให้ผลของแรงโน้มถ่วงส่งผลมาก มักพบตอนที่มีการสูญเสียน้ำมากๆ เช่น ออกกำลังกายหนักๆ แต่ไม่ได้ทดแทนน้ำ, ท้องเสีย อาเจียน ฯลฯ
  • ระบบประสาทที่ใช้ปรับตัวทำงานได้น้อยลง เช่น เบาหวานลงเส้นประสาท, ภาวะเป็นลมบางชนิด vasovagal syncope
  • ใช้ยาบางประเภทที่ทำให้การปรับตัวเกิดได้ลดลง เช่น ยารักษาต่อมลูกหมากบางตัว (Alpha1-receptor blocker – first gen) ฯลฯ

ใครที่มีอาการมาก อย่าลืมไปพบแพทย์นะคะ ใดใดก็คือ ค่อยๆ ลุกเถอะค่ะ ล้มมาไม่คุ้ม

