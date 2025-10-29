คนละครึ่งพลัส วันแรก ซื้ออะไรได้บ้าง เช็กเงื่อนไข อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ใช้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ บุหรี่ สลากกินแบ่งรัฐบาล ได้หรือไม่ ตรวจสอบที่นี่
เมื่อวันที่ 29 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการ คนละครึ่งพลัส มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดแรกของรัฐบาลนายอนุทิน ภายใต้แนวคิด Quick Big Win วงเงินงบประมาณ 44,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานราก และช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน มีประชาชนได้รับสิทธิในโครงการนี้จำนวน 20.19 ล้านคน
โดยวันนี้เป็นวันแรก ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก ตั้งแต่เปิดให้ใช้สิทธิ์เวลา 06.00 น. โดยเวลา 08.00 น. มีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 470,000 ราย มียอดใช้จ่ายรวมกว่า 84 ล้านบาท ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 133,000 ร้านค้า
โดยระบบ “เป๋าตัง” ทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาเหมือนในรอบก่อน ๆ อย่างไรก็ตาม มีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ 194,210 คน เนื่องจากเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 192,920 คน เสียชีวิต 758 คน เคยทำผิดเงื่อนไขโครงการก่อนหน้า 191 คน และเกี่ยวข้องกับบัญชีม้า 341 คน
สำหรับขั้นตอนหลังจากลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสผ่านแอปเป๋าตัง และได้รับสิทธิเรียบร้อยแล้ว ก่อนใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ประชาชนผู้ได้รับสิทธิจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet ในแอปเป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายเงินร่วมกับรัฐบาล และสามารถเริ่มซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 2568 ได้ตั้งแต่วันนี้ (29 ตุลาคม 2568) ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 2568
และแม้โครงการจะเริ่มดำเนินการแล้วในวันนี้ แต่ก็ยังมีคำถามจากประชาชนถึงโครงการคนละครึ่งพลัสอย่างต่อเนื่อง อาทิ
1.โครงการคนละครึ่งพลัสคืออะไร
2.คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ
3.สิทธิประโยชน์สำหรับประชาชน
4.ช่วงเวลาใช้สิทธิ
5.ใช้จ่ายวันละเท่าไร
6.ซื้ออะไรได้บ้าง/ไม่ได้บ้าง
อื่น ๆ
และคำถามที่หลายคนสงสัยกันมากนั่นก็คือ คนละครึ่งพลัสซื้อหรือใช้จ่ายอะไรไม่ได้ และหนึ่งในคำถามที่หลายคนสนใจคือ คนละครึ่งพลัสใช้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือลอตเตอรี่ หรือหวยได้หรือไม่ หลังเปิดใช้วันแรก 29 ต.ค.นี้ ขณะที่สลากกินแบ่งฯหรือหวยจะออกรางวัลในวันที่ 1 พ.ย. 2568 นี้
สิทธิที่ได้รับ
-กลุ่มประชาชนผู้เสียภาษี ได้รับ 2,400 บาทต่อคน ตลอดโครงการ
-กลุ่มประชาชนทั่วไป ได้รับ 2,000 บาทต่อคน ตลอดโครงการ
-ใช้สิทธิไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน
-ห้ามแลกเป็นเงินสดหรือซื้อสินค้าต้องห้าม เช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ ไวน์ ยาสูบ บัตรกำนัล หรือบัตรเงินสด
ซื้ออะไรได้บ้าง
สำหรับสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการ ประชาชนสามารถใช้สิทธิจ่ายผ่านแอป “เป๋าตัง” ได้กับร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป ร้านขายของใช้จำเป็น สินค้าทั่วไป รวมถึงบริการนวด สปา ทำเล็บ และทำผม
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สิทธิกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า รถไฟ รถโดยสารประจำทาง และเรือโดยสาร รวมถึงขนส่งสาธารณะที่ไม่ใช่นิติบุคคล เช่น แท็กซี่ รถตู้ รถสองแถว รถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถสามล้อถีบ
อย่างไรก็ตาม สินค้าบางประเภทไม่สามารถใช้สิทธิในโครงการได้ เช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เหล้า-เบียร์) ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล หรือบัตรเงินสด รวมถึงบริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าต้องห้ามตามเงื่อนไขของโครงการ
โดยกระทรวงการคลังแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอป “เป๋าตัง” ก่อนการใช้สิทธิทุกครั้ง เพื่อป้องกันการใช้สิทธิผิดประเภท ซึ่งอาจส่งผลให้ถูกระงับสิทธิได้
ขั้นตอนการใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตัง
1. เข้าแอปเป๋าตัง เลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลัส
2. กดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ
3. สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
4. กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการชำระเงิน
5. ใส่รหัส PIN เป๋าตัง 6 หลัก
6. บันทึกสลิป ทำรายการสำเร็จ
คนละครึ่งพลัส-สินค้าที่ร่วมโครงการ
เงื่อนไขการใช้สิทธิ
ประชาชนที่ได้รับสิทธิ ต้องมีการใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 11 พ.ย. 68 ภายในเวลา 23.00 น. เพื่อมิให้ถูกยกเลิกสิทธิคนละครึ่งพลัส
สามารถใช้สิทธิ ณ ร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.ของทุกวัน โดยชำระเงินผ่าน G Wallet ในแอปเป๋าตัง เริ่มใช้สิทธิฟู้ดดีลิเวอรี่ในแอปเป๋าตัง วันที่ 7 พ.ย. 68-31 ธ.ค. 68 (เวลา 06.00-21.00 น.ของทุกวัน)
กรณีซื้ออาหาร/เครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดดีลิเวอรี่
การใช้สิทธิผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดดีลิเวอรี่จะต้องเป็นการซื้อขายสินค้าเฉพาะประเภทอาหาร/เครื่องดื่มโดยประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
รัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหาร/เครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่น
ใช้สิทธิตามโครงการเพื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดดีลิเวอรี่ได้ตั้งแต่ 06.00-21.00 น.ของทุกวัน
ห้ามมีการรับหรือเรียกเงินทอนเป็นเงินสด หรือประโยชน์รูปแบบอื่นนอกจากการสั่งอาหาร/เครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดดีลิเวอรี่ ไม่ว่ากรณีใด
การซื้อขายอาหาร/เครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดดีลิเวอรี่จะต้องเป็นการซื้อขายกันจริง โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้อยู่สถานที่เดียวกันหรือเป็นบุคคลเดียวกัน