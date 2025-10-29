สับยับ หนุ่มกระบะตู้ทึบหัวร้อน โชว์กร่างท้าใส่เดี่ยวคนขับเก๋ง ประกาศลั่นกูวังน้อย เจ้าหน้าที่เข้าห้ามแล้วยังไม่ฟัง โวมีเงินจ่ายค่าปรับ (คลิป)
กลายเป็นคลิปที่มีผู้วิพากษ์วิจาณ์อย่างมากสำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นบนท้องถนน โดยเพจ เฮียขับรถ โพสต์คลิป หนุ่มขับกระบะตู้ทึบ มีปัญหากับรถเก๋งบนทางด่วน โดยชายขับกระบะลงมาหาเรื่องคนขับรถเก๋ง และ พยายามจะทำร้ายร่างกาย
ต่อมามีเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงเข้ามาเคลียร์ปัญหา แต่ชายคนขับรถกระบะยังแสดงอาการไม่พอใจและจะมีเรื่องกับคนขับรถเก๋ง และ คนที่นั่งมากับรถเก๋ง โดยเข้าไปเอาเก้าอี้สนามในรถ จะมาทำร้ายกับคนที่นั่งมากับรถเก๋ง พร้อมกับระบุว่ามีเงินจ่ายค่าปรับ และยังโวยวายอย่างต่อเนื่อง พร้อมประกาศศักดาว่ามาจากวังน้อย ก่อนที่จะพูดอีกว่าจะกดหมดแม็ก ก่อนที่คลิปความยาย 05.12 นาที จะจบลง
ทั้งนี้หลังคลิปเผยแพร่มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยต่างวิจารณ์พฤติกรรมความรุนแรงของชายคนดังกล่าวเป็นจำนวนมาก พร้อมเรียกร้องให้บริษัทของชายคนดังกล่าวลงโทษอย่างเด็ดขาด