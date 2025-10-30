อาลัย นศ.พยาบาลสาว กำลังไปฉลองวันเกิด ระหว่างทางเห็นรถชน รีบลงไปช่วยคนเจ็บ กลับถูกรถพุ่งชนซ้ำ เป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อน เสียชีวิต แฟนหนุ่มสาหัส
วันที่ 30 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก อาสากู้ภัยสว่างรัตนตรัย สระบุรี โพสต์ข้อความว่า ในนามอาสากู้ภัยสว่างรัตนตรัยสระบุรี ขอแสดงความเสียใจ กับทางครอบครัว น.ส.จิรวดี อายุ 22 ปี พลเมืองดี และเป็นภรรยา ของอาสากู้ภัยสว่างรัตนตรัยสระบุรี นายวันเฉลิม อันชูนี (บาดเจ็บสาหัส รอการผ่าตัด อยู่ รพ.ชลบุรี)
ขณะที่เดินทางไปเที่ยวฉลองวันเกิดของน้องจิรวดี และพบอุบัติเหตุระหว่างทาง มีจิตอาสาลงไปช่วยเหลืออุบัติเหตุ บนถนนมอเตอร์ (กรุงเทพ-บ้านฉาง) ค่ำคืนวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 02.30 น. แล้วเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ถูกรถพุ่งชน ขณะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ทำให้ในจุดเกิดเหตุ มีผู้บาดเจ็บ 5 ราย เสียชีวิต 3 ราย
โดยศพของ น.ส.จิรวดี ทางญาติได้นำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศล ที่วัดบ้านโพง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ขอสดุดีความดี จิตอาสา ความเสียสละ และขอผลบุญจงช่วยส่งผลให้ดวงวิญญาณของน้องจิรวดี ท่อนทองแดง ไปสู่สวรรค์อย่างสงบ และพบกับความสุขในภพใหม่
นอกจากนี้ ยังได้โพสต์ข้อความว่า ด่วน ขอรับบริจาคเลือดจำนวนมาก ให้กับ นายวันเฉลิม อันชูนี เป็นอาสากู้ภัยสว่างรัตนตรัย สระบุรี ซึ่งประสบอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บบนถนนมอเตอร์เวย์ (กรุงเทพ-บ้านฉาง) แล้วถูกรถพุ่งชนได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ รพ.ชลบุรี
สามารถติดต่อขอบริจาคได้ที่ รพ.ชลบุรี เนื่องจาก รพ.มีเลือดไม่เพียงพอ แจ้งความประสงค์บริจากให้ นายวันเฉลิม อันชูนี (ไม่จำกัดกรุ๊ปเลือด) ซึ่งแฟนสาวเป็น นศ.พยาบาล ลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเช่นกัน ถูกชนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ