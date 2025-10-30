รัฐบาล เตือน ร้านค้า-ผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัส อย่าใช้ผิดวัตถุประสงค์ โทษหนัก จำคุก 3 ปี ปรับ 6 หมื่นบาท เผยห้ามนำไปทำหรือซื้ออะไรบ้าง

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2568 น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงโครงการคนละครึ่งพลัสของรัฐบาล ว่า จุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพ ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัว ผ่านวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อการศึกษา หรือวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม

จากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และได้กำหนดสินค้าและบริการต้องห้ามไว้อย่างชัดเจน หากร้านค้าหรือผู้ใช้สิทธิฝ่าฝืนอาจถูกระงับสิทธิได้ทันที

โดยสินค้ากลุ่มดังกล่าว ประกอบด้วย สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล (Gift Voucher) และบัตรเงินสด รวมถึงการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า

นอกจากนี้ ห้ามผู้ประกอบการรับหรือเรียกรับ ทอนเป็นเงินสด หรือประโยชน์ในรูปแบบอื่นใดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านบริการ Food Delivery ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และห้ามผู้ร่วมโครงการกระทำการใดๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการ หรือก่อให้เกิดอุสรรคต่อการดำเนินโครงการของรัฐ

น.ส.อัยรินทร์ กล่าวว่า ขอเตือนประชาชนที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัส แล้วนำมาขายสิทธิให้ผู้อื่น และร้านค้าหรือกลุ่มร้านค้าร่วมกับมือกับผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัส ใช้สิทธิโดยไม่มีการซื้อ-ขายสินค้าจริง เป็นการกระทำที่มีความผิดฐาน “ฉ้อโกง” (มาตรา 341/342 ประมวลกฎหมายอาญา) มีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกระงับสิทธิไม่ให้เข้าร่วมโครงการอื่นของรัฐบาล รวมถึงต้องคืนเงินให้รัฐบาลด้วย

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

7คนแล้วรางวัลที่1 พ่อแก่เงินล้าน สาวมองตาขอได้12ล้าน เจอผ่านแท็บเล็ต งวดนี้มีอึ้ง
3

เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่องเลขเด็ด6ตัว
4

เตือน! ร้านค้า-ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ห้ามซื้อสินค้าอะไรบ้าง โทษหนักทั้งจำ-ปรับ
5

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 6 เตือนฝนถล่มทั่วประเทศ 30 ต.ค. - 2 พ.ย.
6

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงแรงอีกแล้ว รีบตัดสินใจเลย
7

พรรคไทรวมพลัง แถลงขออภัย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง สส. สวมชุดผ้าไหมชมพูเข้าสภา
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อ 38 จังหวัดโดนเต็มๆ
9

ลิลลี่ แชร์โพสต์เพจปลอมลั่นล่าสุดท้อง! แห่คอมเมนต์กำลังจะยินดีอ่านจบด่ากันลั่น
10

สาวรำแก้บน ปู่โสมเฝ้าทรัพย์บ่วงนาคบาศ หลังถูกรางวัล 5 งวด ฮือฮาเลขหางประทัด-ล้วงปิงปอง 3 ตัวตรง