พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแต่งตั้ง ‘เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ’ อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ เป็นที่ปรึกษา สำนักงานพระคลังข้างที่

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ ลงนามในคำสั่ง สำนักงานพระคลังข้างที่ ที่ 31/2568 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแต่งตั้ง นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

7คนแล้วรางวัลที่1 พ่อแก่เงินล้าน สาวมองตาขอได้12ล้าน เจอผ่านแท็บเล็ต งวดนี้มีอึ้ง
3

เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่องเลขเด็ด6ตัว
4

เตือน! ร้านค้า-ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ห้ามซื้อสินค้าอะไรบ้าง โทษหนักทั้งจำ-ปรับ
5

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 6 เตือนฝนถล่มทั่วประเทศ 30 ต.ค. - 2 พ.ย.
6

พรรคไทรวมพลัง แถลงขออภัย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง สส. สวมชุดผ้าไหมชมพูเข้าสภา
7

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงแรงอีกแล้ว รีบตัดสินใจเลย
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อ 38 จังหวัดโดนเต็มๆ
9

ลิลลี่ แชร์โพสต์เพจปลอมลั่นล่าสุดท้อง! แห่คอมเมนต์กำลังจะยินดีอ่านจบด่ากันลั่น
10

สาววัย 22 ถูกรางวัลที่ 1 แก๊งคอลฯ หลอกโอนเงินเกลี้ยงบัญชีเกือบ 2 ล้าน