พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแต่งตั้ง ‘เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ’ อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ เป็นที่ปรึกษา สำนักงานพระคลังข้างที่
เมื่อวันที่ 30 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ ลงนามในคำสั่ง สำนักงานพระคลังข้างที่ ที่ 31/2568 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแต่งตั้ง นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป