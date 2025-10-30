ยอมเลยที่มาของออเดอร์ล้นจอ! พิมรี่พาย เปิดยอดขายล่าสุด เพื่อนรักแห่คอมเมนต์เลขล้นจอแล้ว หรือจะให้เลขเด็ดงวดนี้

ท่ามกลางกระแสร้อนแรงวงการตลาดออนไลน์ ที่มีการไลฟ์ขายของกันยอดขายทะลุทะลวง ตั้งแต่ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น เบิกโรงสร้างสถิติไลฟ์ขายของกันได้วันละเป็นร้อยล้าน หรือล่าสุด กัน จอมพลัง ก็หันมาไลฟ์ขายของยอดปังๆ วันแรกสิบกว่าล้านนั้น

ด้านเจ้าแม่แห่งการไลฟ์ขายของรุ่นบุกเบิกอย่าง พิมรี่พาย ล่าสุดก็โพสต์ภาพกับยอดขายตัวเลขสุดอลังการมาก พร้อมข้อความด้วยว่า “ขอบคุณสำหรับยอดวันนี้ พรุ่งนี้เจอกันใหม่”

ทำเอาเหล่าเพื่อนรักเห็นภาพยอดขายในจอแล้วแห่คอมเมนต์แซวเป็นเสียงเดียวเลยว่า ยอดทะลุจอ บ้างก็บอกว่าหรือแม่จะให้เลขเด็ดงวดนี้ อาทิ

“ที่มาของคำว่า ออเดอร์ล้นจอ5555555 , เลขหลุดทะลุจอ , ยอดทะลุจอกันเลย , นี่ใบ้หวยป่ะ , สวยทะลุจอมากเพื่อนรัก , ยอมแม่แล้วจ้า ล้นไปมั้ยแม่ๆๆๆ ”เป็นต้น

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

7คนแล้วรางวัลที่1 พ่อแก่เงินล้าน สาวมองตาขอได้12ล้าน เจอผ่านแท็บเล็ต งวดนี้มีอึ้ง
3

เตือน! ร้านค้า-ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ห้ามซื้อสินค้าอะไรบ้าง โทษหนักทั้งจำ-ปรับ
4

เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่องเลขเด็ด6ตัว
5

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 6 เตือนฝนถล่มทั่วประเทศ 30 ต.ค. - 2 พ.ย.
6

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงแรงอีกแล้ว รีบตัดสินใจเลย
7

พรรคไทรวมพลัง แถลงขออภัย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง สส. สวมชุดผ้าไหมชมพูเข้าสภา
8

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ร่วงลงแรงอีกแล้ว
9

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อ 38 จังหวัดโดนเต็มๆ
10

ลิลลี่ แชร์โพสต์เพจปลอมลั่นล่าสุดท้อง! แห่คอมเมนต์กำลังจะยินดีอ่านจบด่ากันลั่น