ยอมเลยที่มาของออเดอร์ล้นจอ! พิมรี่พาย เปิดยอดขายล่าสุด เพื่อนรักแห่คอมเมนต์เลขล้นจอแล้ว หรือจะให้เลขเด็ดงวดนี้
ท่ามกลางกระแสร้อนแรงวงการตลาดออนไลน์ ที่มีการไลฟ์ขายของกันยอดขายทะลุทะลวง ตั้งแต่ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น เบิกโรงสร้างสถิติไลฟ์ขายของกันได้วันละเป็นร้อยล้าน หรือล่าสุด กัน จอมพลัง ก็หันมาไลฟ์ขายของยอดปังๆ วันแรกสิบกว่าล้านนั้น
ด้านเจ้าแม่แห่งการไลฟ์ขายของรุ่นบุกเบิกอย่าง พิมรี่พาย ล่าสุดก็โพสต์ภาพกับยอดขายตัวเลขสุดอลังการมาก พร้อมข้อความด้วยว่า “ขอบคุณสำหรับยอดวันนี้ พรุ่งนี้เจอกันใหม่”
ทำเอาเหล่าเพื่อนรักเห็นภาพยอดขายในจอแล้วแห่คอมเมนต์แซวเป็นเสียงเดียวเลยว่า ยอดทะลุจอ บ้างก็บอกว่าหรือแม่จะให้เลขเด็ดงวดนี้ อาทิ
“ที่มาของคำว่า ออเดอร์ล้นจอ5555555 , เลขหลุดทะลุจอ , ยอดทะลุจอกันเลย , นี่ใบ้หวยป่ะ , สวยทะลุจอมากเพื่อนรัก , ยอมแม่แล้วจ้า ล้นไปมั้ยแม่ๆๆๆ ”เป็นต้น