จุดจบจอมปาด! ปิกอัพกร่าง โยกซ้ายโยกขวา ไม่ให้รถหลังแซง สุดท้ายพลาดเอง เสยท้ายเก๋งหงายท้อง ชาวเน็ตแห่เป็นห่วงคันที่ถูกชน
วันที่ 30 ต.ค.68 สมาชิก TikTok @user5672291516152 โพสต์คลิปเหตุการณ์รถกระบะจอมปาด สุดท้ายเกิดเหตุไม่คาดฝัน โดยระบุข้อความว่า “คุ้มสำหรับค่าเน็ต”
โดยในคลิป เจ้าของคลิปกำลังถ่ายวิดีโอพฤติกรรมของรถกระบะสีขาวคันหนึ่ง หลังพยายามขับปาดหน้าไปมา เพื่อไม่ให้รถของเจ้าของคลิปแซงได้ ซึ่ง็ป้นการขับที่อันตรายและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมาก
ระหว่างนั้นรถกระบะซึ่งขับอยู่เลนขาวสุด ได้เร่งเครื่องไปข้างหน้า แล้วคล้ายกับลังเล โยกรถซ้ายสลับขวา ก่อนจะพุ่งไปชนท้ายรถเก๋งที่ขับอยู่เลนกลาง จนรถกระบะคันต้นเหตุพลิกคว่ำ ส่วนรถเก๋งก็ได้รับความเสียหาย
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไป ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นห่วงรถเก๋งที่ถูกชน เพราะขับอยู่ปกติแต่กลับเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้หลายๆ คนยังพูดถึงพฤติกรรมของคนขับรถกระบะอย่างออกรสชาติ เพราะขับประมาท อันตราย และไม่สนความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนคันอื่นเลย