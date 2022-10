Thailand Game Show 2022 : Come Back จัดขึ้นโดยสองพันธมิตรยักษ์ใหญ่แห่งวงการเกม “ออนไลน์ สเตชั่น” ภายใต้กลุ่มทรู และ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด ขนค่ายเกมมอบความสนุก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวเกมใหม่ การแข่งขัน E-Sport มินิคอนเสิร์ต สินค้าเกมมิงเกียร์ราคาพิเศษ รวมถึงสีสันของงานอย่างการแต่งคอสเพลย์ ตลอด 3 วันเต็ม ทำให้ยอดผู้เข้าชมงานท่วมท้นเกินคาด ด้วยจำนวน 162,873 คน พร้อมประกาศจัดงานใหญ่การจับมือครั้งสำคัญกับยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น Thailand Game Show x Wonder Festival Bangkok 2023

เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแบบขีดสุด สำหรับงาน Thailand Game Show ในปีนี้ ตั้งแต่ผู้จัดงานประกาศกลับมาจัดงานในรูปแบบออฟไลน์อีกครั้ง ก็ได้กระแสตอบรับที่ดีจากเหล่าคอเกมและบริษัทเกมชั้นนำ ที่ขนความสนุกแบบมาแบบจัดเต็ม อาทิ SEGA ที่มาร่วมงานนี้เป็นครั้งแรก, การเปิดตัวเกมใหม่จาก Level Infinite, Bandai Namco Entertainment Asia, การแข่งขันอีสปอร์ตทัวร์นาเมนท์ระดับโลก อย่าง Rainbow Six Seige รอบ APAC Grand Final และอีกหลายๆรายการย่อย ที่มีเงินรางวัลรวมถึง 2 ล้านบาท, อุปกรณ์เกมมิงเกียร์รุ่นใหม่ล่าสุด และ สินค้าสายเกมแบบครบวงจรให้เลือกซื้อมากมาย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆ บนเวทีหลักของงานอย่าง การประกาศผู้ชนะจากการประกวด cosply , Meet & Greet with creator ที่ออนไลน์สเตชั่นยกขบวนกันมามากมาย นำทัพโดย zbing z., SoomnyVivii Ch , Eva Gamer ,Necross Melphist ,TMP TV , GoldenJet TV, JAI RAW , Jubjang Ch และ Antihero Thailand ที่เซอร์ไพรส์แฟนๆเป็นอย่างมากก็คงหนีไม่พ้นการประกาศ อย่างเป็นทางการสำหรับเกม casual ของ เจ้าหญิงแห่งวงการเกม zbing z. ใน “เกม Nice to Z you” ที่จะเปิดให้ได้เล่นกันเร็วๆนี้ รวมถึงยังได้พบปะครีเอเตอร์ สตรีมเมอร์ชื่อดังที่ขนทัพเข้าร่วม และ มินิคอนเสิร์ตจาก Cocktail, D Gerrard และ ขวัญใจชาวเกมอย่าง โอ๊ต ปราโมทย์, The TOYS, Dj. อาร์ต,ใจร้าว , กิตงายย ,กายหงิด, Bay Riffer, Ezqelusia, PJY Gamer, Nontakan Ns. สตรีมเมอร์ จาก MiTHและ แป้ง zbing z. ทีมอีสปอร์ตชื่อดัง Bacon,TALON และ FaZe Clan เป็นต้น ทำให้บรรยากาศภายในงานคึกคัก เหล่าคอเกมได้ปล่อยพลัง อัดแน่นเต็มพื้นที่ศูนย์สิริกิติ์ 3 วันเต็มด้วยยอดผู้เข้าร่วมงานด้วยจำนวน 162,873 คน ที่มากกว่าเดิมจากปี 2019 ทำให้มีเงินสะพัดในอุสหกรรมเกมมากขึ้นด้วย

ถือได้ว่าเป็นการปิดงาน Thailand Game Show 2022 : Comeback อย่างสวยงาม สร้างความสุขและความประทับใจให้กับบรรดาคอเกมที่รอคอยงานนี้เป็นอย่างมาก

และพร้อมประกาศเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ในพิธีปิด สำหรับในปีหน้าที่จะกลับมาสร้างปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง ให้คอเกม และ แฟนฟิกเกอร์ นักสะสมของเล่น ชาวไทย เตรียมตัวรอกันได้เลยกับการพบกันครั้งแรกของ มหกรรมการแสดงของเล่นและป็อบคัลเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Wonder Festival โดย ยักษ์ใหญ่ผู้รันวงการฟิกเกอร์โลกจากประเทศญี่ปุ่น กับ มหกรรมงานเกมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Thailand Game Show พันธมิตรผู้จัดอย่าง ออนไลน์ สเตชั่น

และ โชว์ไรขีด รับรองว่ายิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมาอย่างแน่นอน และคาดหวังให้มหกรรมเกมประจำปีเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและขยายอุตสาหกรรมเกมไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมเกมไทย การท่องเที่ยว และยังรวมไปถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยต่อไปอีกด้วย